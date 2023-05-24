"Mavi vatan"ın muhafızı ULAQ’tan haber var! Müthiş gelişmeyi böyle duyurdular

ULAQ SAR'ın bir arama-kurtarma botu olduğunu vurgulayan Akbaş, aracın, ailenin diğer üyeleri gibi insansız olarak görev icra edeceğini söyledi. Burak Akbaş, ULAQ SAR'ın donanımları ve kullanıcıya sağlayacağı faydaya ilişkin de şunları kaydetti: "Üzerinde diğer ULAQ konfigürasyonlarından farklı olarak bir kablolu dron bulunuyor. Bunun dışında arama-kurtarma faaliyetlerine katkı sağlayacak can salı, anons sistemi, hoparlörler, ışıldaklar gibi çok farklı ekipmanlar mevcut. Burada amaç şu, bir iç denizde de olabilir veya bir ana gemiden yönetilen açık denizlerde de olabilir, bir kaza durumunda veya yasa dışı göçe müdahale edilmesi durumunda ULAQ SAR insansız deniz aracımız çok hızlı şekilde bölgeyi intikal edecek. Üzerinde bulunan kablolu dron vasıtasıyla geniş alanda gözetleme yapabilecek ve bunu ana karadaki veya ana gemideki operatöre, kaptana bilgi olarak aktaracak. Bu geniş alanı gözetledikten sonra kaza durumuna bağlı olarak bulduğu noktalara hızlıca intikal edip oralarda can salı atmak, anons sistemiyle bilgi vermek gibi birçok farklı görevi hayata geçirebilecek. Bunları da tamamen otonom ya da yine bizim sahilde bulunan komuta merkezinden kontrollü olarak yapabilecek. Bunun dışında bir iç denizde tehlike olabilecek bölgeleri kendisine verilen görevler çerçevesinde tamamen otonom olarak gezip, gerektiğinde müdahale edilebilecek şekilde yapay zeka algoritmalarıyla donatılmış durumda."