2023-05-24 21:07:56 "Mavi vatan"ın muhafızı ULAQ’tan haber var! Müthiş gelişmeyi böyle duyurdular
Türk savunma sanayisi ürünü ULAQ insansız deniz aracı ürün ailesinin arama-kurtarma konfigürasyonu ilk kez Malezya'da sergilendi. Türk savunma sanayisi şirketi Meteksan Savunma, Asya-Pasifik Bölgesi'nin en geniş çaplı savunma fuarlarından Langkawi Uluslararası Denizcilik ve Havacılık Fuarı'na (LIMA 2023) katıldı. Meteksan Savunma, fuar kapsamında insansız deniz aracı ULAQ ürün ailesi, lazer elektronik harp sistemi Nazar, sentetik açıklıklı radar MILSAR'ın aralarında bulunduğu bir dizi ürünü tanıttı.