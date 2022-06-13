Mavi Vatan’ın en güçlüsü Abdülhamid Han! İşte özellikleri

7'İNCİ NESİL! - Geminin, dünyadaki sayılı 7'nci nesil gemilerden olduğunu belirten Bilgin, şöyle konuştu: "Filomuza yeni katılan sondaj gemimiz diğer bütün gemilerimizden daha büyük, uzun ve yüksek bir gemi. Üzerindeki ekipmanların teknolojisi de daha yeni. Gemimiz hiç kullanılmadı, ilk defa 2022 yılında uluslararası sular için sertifikalandırıldı. 7'nci nesil geminin üzerinde çift emniyet sistemi var ve bunun sayesinde daha güvenli, verimli operasyon yapabiliyor. 7'nci nesil sondaj gemisi, dünyadaki 4-5 sondaj gemisinden biri. Milletimizin envanterine, hizmetine sunulmuş durumda."