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Türkiye
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Mavi Vatan’ın en güçlüsü Abdülhamid Han! İşte özellikleri

2022-06-13 23:40:36
Mavi Vatan’ın en güçlüsü Abdülhamid Han! İşte özellikleri

Karadeniz Gazı Denize İlk Boru İndirme ve Kaynak Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan dördüncü sondaj gemisinin adını Abdülhamid Han olarak belirlediklerini açıkladı. Başkan Erdoğan, "Mevcutla yetinmiyoruz. Yeni gemilerle filomuzun gücüne güç katmaya devam ediyoruz. Bu dördüncü gemimizle filomuzu çok çok güçlü hale getirdik" dedi. Peki Mavi Vatan'daki filonun 'En güçlüsü' olarak görev üstlenecek Abdülhamid Han sondaj gemisinin özellikleri neler? Abdülhamid Han sondaj gemisinin hem teknik donanımı hem de fiziki özellikleri ne? İşte ayrıntılar...

#1
Foto - Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz Gazı Denize İlk Boru İndirme ve Kaynak Töreni'nde oldukça önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz Gazı Denize İlk Boru İndirme ve Kaynak Töreni'nde oldukça önemli açıklamalarda bulundu.

#2
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"SONDAJ GEMİSİNİ 4'E ÇIKARDIK" - Dördüncü sondaj gemisine açıklamalar yapan Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı: Şimdiye kadar 3 adet sondaj gemisi ile iki adet sismik araştırma gemisini envanterimize kattık. Sondaj gemisini 4'e çıkardık.

#3
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"SONDAJ GEMİMİZİN ADININ ABDÜLHAMİD HAN OLMASINA KARAR VERDİK" - Mevcutla yetinmiyoruz. Yeni gemilerle filomuzun gücüne güç katmaya devam ediyoruz. Bu dördüncü gemimizle filomuzu çok çok güçlü hale getirdik. Dördüncü sondaj gemimizin adının Abdülhamid Han olmasına karar verdik.

#4
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"HEM EN DONANIMLISI HEM DE EN UZUNU" - Yedinci nesil olmasının yanı sıra 238 metre uzunluğu, 42 metre genişliği ve çift güvenlik sistemiyle öne çıkan sondaj gemisi Abdülhamid Han, filosunun teknik açıdan hem en donanımlısı hem de en uzunu olarak "Mavi Vatan"daki hidrokarbon arama çalışmalarına güç katacak.

#5
Foto - Çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip 200 mürettebat kapasiteli gemi, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneğiyle mavi sularda etkin araştırma yürütülmesinde önemli rol oynayacak.

Çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip 200 mürettebat kapasiteli gemi, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneğiyle mavi sularda etkin araştırma yürütülmesinde önemli rol oynayacak.

#6
Foto - ÇİFTE BAYRAM - Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, geminin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Mersin'e ulaşmasının çifte bayram yaşattığını söyledi.

ÇİFTE BAYRAM - Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, geminin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Mersin'e ulaşmasının çifte bayram yaşattığını söyledi.

#7
Foto - 7'İNCİ NESİL! - Geminin, dünyadaki sayılı 7'nci nesil gemilerden olduğunu belirten Bilgin, şöyle konuştu:

7'İNCİ NESİL! - Geminin, dünyadaki sayılı 7'nci nesil gemilerden olduğunu belirten Bilgin, şöyle konuştu: "Filomuza yeni katılan sondaj gemimiz diğer bütün gemilerimizden daha büyük, uzun ve yüksek bir gemi. Üzerindeki ekipmanların teknolojisi de daha yeni. Gemimiz hiç kullanılmadı, ilk defa 2022 yılında uluslararası sular için sertifikalandırıldı. 7'nci nesil geminin üzerinde çift emniyet sistemi var ve bunun sayesinde daha güvenli, verimli operasyon yapabiliyor. 7'nci nesil sondaj gemisi, dünyadaki 4-5 sondaj gemisinden biri. Milletimizin envanterine, hizmetine sunulmuş durumda."

#8
Foto - Bilgin, geminin uzun bir yolculuk süreci geçirdiğini anlatarak,

Bilgin, geminin uzun bir yolculuk süreci geçirdiğini anlatarak, "114 metre sondaj kulesi yüksekliğine sahip gemi, Süveyş Kanalı'ndaki köprülerin altından geçmeye uygun olmadığı için Ümit Burnu'nu dolaştı. Yaklaşık 30 bin kilometre yol kat etti ve 70 gün süren bir yolculuğun ardından ülkemize ulaştı. Çok fırtınalardan, ağır deniz koşullarından geçerek geldi." ifadelerini kullandı.

#9
Foto - Başkan Erdoğan: Yeni nesil teknolojiye sahip 4'üncü sondaj gemimiz Abdülhamid Han Sondaj Gemisi ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Fatih Sondaj Gemimiz gibi Abdülhamid Han Sondaj Gemimiz de vereceği müjdeli haberlerle ismini milletimizin gönlüne yazdıracaktır.

Başkan Erdoğan: Yeni nesil teknolojiye sahip 4'üncü sondaj gemimiz Abdülhamid Han Sondaj Gemisi ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Fatih Sondaj Gemimiz gibi Abdülhamid Han Sondaj Gemimiz de vereceği müjdeli haberlerle ismini milletimizin gönlüne yazdıracaktır.

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