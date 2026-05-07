Mavi Vatan'ın bekçileri 240 saatlik eğitimi tamamladı!

Bu hassas görevi ifa eden deniz polisinde görevli gemi adamı branşlı personelin seçilmesi ve yetiştirilmesinin de büyük önem arz ettiğini dile getiren Şahin, şöyle devam etti: "Bu nedenle Emniyet Genel Müdürlüğü, değişik kadrolardan yüksek katılımın olduğu bir sınavda yetenek, bilgi, beceri ve donanımı yüksek 58 personel seçmiş ve bu personelin yetiştirilmesi için Çanakkale Deniz Polisi Eğitim Merkezi, Yalova, Kocaeli ve Samsun İl Emniyet Müdürlüğümüzü görevlendirmiştir. 8 Mayıs itibarıyla kursumuz sona erecektir. Bu kapsamda üstün gayret sarf ettik ve bu personelin iyi yetişmesi için elimizden gelen gayreti gösterdik." Deniz Limanı Şubesinde görevli gemi adamı komiser yardımcısı Muhammed Durkan, eğitimlerin uzman gemi adamı personelinin eğitmenliğinde gerçekleştirildiğini aktardı. Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Daire Başkanlığı tarafından tahsisi yapılan 7 farklı tip ve boylarda botta eğitimler verildiğini anlatan Durkan, şunları kaydetti: "Bizim amacımız da burada kurs verdiğimiz personelimizin eğitim sonunda yapacak oldukları yazılı ve uygulamalı sınavlardan geçmeleri halinde atanacakları deniz polisi birimlerinde yabancılık çekmeden profesyonel bir şekilde görevlere katılımlarını sağlamak. Ne kadar zor olduğu herkes için bilinen denizcilik mesleği ile yapması tam bir fedakarlık gerektiren polislik mesleğimizi birleştiren bu branşta 'mavi vatan'da görev alacak yeni neferleri yetiştirmek bizler için gurur verici."