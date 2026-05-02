Planlarda milim sapma yok! Gök Vatan’ın yeni fatihi KAAN’ın gücüne güç katacak imza atılıyor
Türk savunma sanayisinin göz bebeği Milli Muharip Uçak KAAN’ın yerli motor projesinde tarihi bir dönüm noktasına girilirken, TRMOTOR’un geliştirdiği TF35000 Turbofan Motoru ve kritik yardımcı güç sistemleri SAHA 2026’da vitrine çıkıyor. Fuar kapsamında gerçekleştirilecek dev imza töreniyle, motorun alt sistem tedariğinde yerli ekosistemle iş birlikleri resmileştirilerek dışa bağımlılığa son verecek stratejik bir hamle yapılacak.