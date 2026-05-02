  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CNN bombayı ortaya çıkardı: 16 askeri üs pert oldu İP’li vekilden mafya vari söylemler: Ataşe Kimberly Royston karşısında el pençe durmuştu... İran-ABD ve İsrail savaşında görüşmeler tıkandı: İçi vitamin dolu Antep fıstığı depolarda değer kazanıyor! Başıboş köpekler can yakmaya devam ediyor! 2 çocuk saldırıya uğradı! Bütün mikroplar ortaya çıkacak ve... Kokusu tadı farklı faydaları ise inanılmaz! Nörodejeneratif hastalıklar... Alzheimer ve benzeri hastalıklara umut ışığı Satışlar durdu Gaziantep'te depolar fıstık dolu Fıstığa savaş darbesi Yakıt fiyatları iki katına çıktı: Havayolu devi iflas etti Aman çok dikkat edin! Gıdaları bu şekilde çözdürüyorsanız tehlike büyük
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Planlarda milim sapma yok! Gök Vatan’ın yeni fatihi KAAN’ın gücüne güç katacak imza atılıyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türk savunma sanayisinin göz bebeği Milli Muharip Uçak KAAN’ın yerli motor projesinde tarihi bir dönüm noktasına girilirken, TRMOTOR’un geliştirdiği TF35000 Turbofan Motoru ve kritik yardımcı güç sistemleri SAHA 2026’da vitrine çıkıyor. Fuar kapsamında gerçekleştirilecek dev imza töreniyle, motorun alt sistem tedariğinde yerli ekosistemle iş birlikleri resmileştirilerek dışa bağımlılığa son verecek stratejik bir hamle yapılacak.

#1
Türk savunma sanayisi bünyesinde hava platformlarının özgün güç sistemlerine yönelik yürütülen çalışmalar, SAHA 2026'da gözler önüne serilecek. Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, 5-9 Mayıs'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Anadolu Ajansının "Teknolojinin kalbi SAHA'da atacak" başlıklı dosyasının 14'üncü haberinde, hava araçlarına yönelik ana motor ve yardımcı güç sistemleriyle ilgili gelişmelere yer verildi.

#2
Türk savunma sanayisi bünyesinde faaliyet gösteren TRMOTOR, SAHA Fuarı'nda ilk kez kendi standıyla yer alacak, havacılık alanında geliştirdiği yerli güç sistemlerini KAAN başta olmak üzere farklı platformlara entegre etme hedefini ve bu kapsamda yürüttüğü test altyapısı çalışmalarını sektör paydaşlarıyla paylaşacak. Fuar kapsamında, özgün yardımcı güç ünitesi (APU) teknolojileri, ürün geliştirme süreçleri, test altyapıları ve mühendislik kabiliyetleri ziyaretçilere aktarılacak. Özgün güç sistemlerinin birebir ölçekte hazırlanan "mock-up"ları SAHA 2026 boyunca sergilenecek, TRMOTOR'un tasarımdan teste uzanan mühendislik disiplini öne çıkarılacak.

#3
Fuar süresince yapılacak B2B görüşmeler kapsamında TRMOTOR, sektör paydaşlarıyla işbirliği fırsatlarını değerlendirecek. SAHA MATCH eşleştirmeleri doğrultusunda çok sayıda firmayla potansiyel işbirlikleri kapsamında tedarik süreçleri ele alınacak. TRMOTOR, SAHA 2026 kapsamında gerçekleştireceği imza töreni ve güç sistemleri tanıtımıyla dikkati çekecek. Özgün güç sistemlerinin tanıtılacağı lansmanda, yardımcı güç üniteleri ve hava türbinli başlatıcı sistemlerin yüksek performans gereksinimlerine cevap veren yapısı, platformlar üzerinde kullanım kabiliyeti ve yerli mühendislik altyapısı öne çıkarılacak.

#4
Fuar kapsamında, Milli Muharip Uçak KAAN'a yönelik TF35000 Turbofan Motor Geliştirme Projesi kapsamında alt sistemlere yönelik tedarikçilerle imza töreni gerçekleştirilecek. Bu törenle birlikte TRMOTOR, motor teknolojileri alanındaki işbirliklerini daha görünür hale getirmeyi hedefliyor. TRMOTOR Genel Müdürü Prof. Dr. Osman Saim Dinç, havacılık alanında geliştirdikleri güç sistemlerini, KAAN başta olmak üzere farklı platformlara entegre etmeye odaklandıklarını belirtti.

#5
Dinç, "Test süreçlerimiz planlandığı şekilde ilerlerken, geliştirme faaliyetlerimizi mühendislik disiplini çerçevesinde sürdürüyoruz. Bu süreçte kritik test altyapılarını da ülkemize kazandırıyoruz." dedi.

#6
Osman Saim Dinç, SAHA 2026'nın savunma ve havacılık ekosisteminin paydaşlarını bir araya getiren ve işbirliklerini destekleyen önemli bir buluşma noktası olduğunu da vurguladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23