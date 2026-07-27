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Yunanistan'dan Türkiye'nin tepesini attıracak itiraf: Evet kapatıyoruz

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Yunanistan'dan Türkiye'nin tepesini attıracak itiraf: Evet kapatıyoruz

Yunan iktidar partisi ND Milletvekili ve Dış Politika Uzmanı Angelos Syrigos, Batı Trakya'da Türk zınlığı hedef alan uygulamalarla ilgili olarak şok eden bir itiriafta bulundu.

#1
Foto - Yunanistan'dan Türkiye'nin tepesini attıracak itiraf: Evet kapatıyoruz

Blue Sky yayınına konuk olan Angelos Syrigos, "Okullar demografik nedenlerle kapatıldı, hiç öğrencileri kalmadı" ifadelerini kullandı.

#2
Foto - Yunanistan'dan Türkiye'nin tepesini attıracak itiraf: Evet kapatıyoruz

Bedrettin Bölükbaşı'nın haberine göre, Angelos Syrigos yaptığı açıklamada, "Türkiye 1950'den bu yana bu bölgedeki azınlık için Türk azınlığı diye bahsediyor. Atina, Lozan Barış Antlaşması’na aykırı olarak Türk Azınlığı’nın okullarını kapatıyor.

#3
Foto - Yunanistan'dan Türkiye'nin tepesini attıracak itiraf: Evet kapatıyoruz

Yunan makamları Türk okullarına kayıtlarda engeller çıkarıyor, ardından “öğrenci azlığını” bahane ederek okulları kapatıyor.

#4
Foto - Yunanistan'dan Türkiye'nin tepesini attıracak itiraf: Evet kapatıyoruz

Bir yandan her fırsatta Heybeliada Ruhban Okulu’nun açılmasını gündeme getiren Yunanistan, diğer yandan Batı Trakya Türkleri’nin okullarını kapatıyor; 1926 yılında 307 olan okul sayısı 76’ya düştü" dedi.

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