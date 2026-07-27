Yunanistan'dan Türkiye'nin tepesini attıracak itiraf: Evet kapatıyoruz
Yunan iktidar partisi ND Milletvekili ve Dış Politika Uzmanı Angelos Syrigos, Batı Trakya'da Türk zınlığı hedef alan uygulamalarla ilgili olarak şok eden bir itiriafta bulundu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Yunan iktidar partisi ND Milletvekili ve Dış Politika Uzmanı Angelos Syrigos, Batı Trakya'da Türk zınlığı hedef alan uygulamalarla ilgili olarak şok eden bir itiriafta bulundu.
Blue Sky yayınına konuk olan Angelos Syrigos, "Okullar demografik nedenlerle kapatıldı, hiç öğrencileri kalmadı" ifadelerini kullandı.
Bedrettin Bölükbaşı'nın haberine göre, Angelos Syrigos yaptığı açıklamada, "Türkiye 1950'den bu yana bu bölgedeki azınlık için Türk azınlığı diye bahsediyor. Atina, Lozan Barış Antlaşması’na aykırı olarak Türk Azınlığı’nın okullarını kapatıyor.
Yunan makamları Türk okullarına kayıtlarda engeller çıkarıyor, ardından “öğrenci azlığını” bahane ederek okulları kapatıyor.
Bir yandan her fırsatta Heybeliada Ruhban Okulu’nun açılmasını gündeme getiren Yunanistan, diğer yandan Batı Trakya Türkleri’nin okullarını kapatıyor; 1926 yılında 307 olan okul sayısı 76’ya düştü" dedi.
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