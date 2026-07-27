Deprem korkusu yaşayanlar dikkat! Liste güncellendi, işte Türkiye'nin en güvenli illeri
Jeoloji Yüksek Mühendisi Beytullah Saraç, deprem haritasından edindiği bilgilerle Türkiye'nin güvenli illerini açıkladı.
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Jeoloji Yüksek Mühendisi Beytullah Saraç, deprem haritasından edindiği bilgilerle Türkiye'nin güvenli illerini açıkladı.
Jeoloji Yüksek Mühendisi Beytullah Saraç'a göre Türkiye'de deprem açısından başı çeken en güvenli bölge Doğu Karadeniz. Bölgede aktif fay yoğunluğunun yok denecek kadar az olduğunu belirten Saraç, kıyı kesimlerindeki risklerin depremden ziyade mühendislik ve yapı kalitesiyle ilgili olduğuna dikkat çekti.
En güvenli iller: Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Gümüşhane ve Bayburt
Ancak Uzmanlar, Doğu Karadeniz'in görece risksiz olmasının "sıfır deprem riski" anlamına gelmediğini, Türkiye genelinde tedbirin hiçbir zaman elden bırakılmaması gerektiğini vurguluyor.
Kuzey Anadolu Fayı (KAF) ve Doğu Anadolu Fayı (DAF) gibi devasa kırıklardan uzaklaştıkça güvenli alanlara geçildiğini belirten Saraç, İç Anadolu Bölgesi'nin bu açıdan oldukça şanslı bir konumda yer aldığını söyledi.
Düşük Riskli Başlıca İller: Konya, Aksaray, Karaman, Niğde, Nevşehir, Kırşehir ve Ankara.
Görece Düşük Riskli İller: Kırıkkale, Eskişehir ve Yozgat.
Programda Ankara'nın deprem riski açısından konumunu değerlendiren Beste Kurtoğlu, özellikle büyük depremlerin ardından uzaktan çalışma imkânına sahip çok sayıda kişinin Ankara'yı tercih ettiğini ifade etti. Saraç ise başkentin, İç Anadolu'daki jeolojik yapısı ve aktif fay hatlarına olan görece uzaklığı sayesinde deprem konusunda en fazla ilgi gören güvenli şehirlerden biri olduğunu belirtti.
Canlı yayında Ankara'nın deprem riski bakımından durumunu değerlendiren Beste Kurtoğlu, özellikle son yıllarda yaşanan büyük depremların ardından uzaktan çalışma imkânı bulunan çok sayıda kişinin yaşamını başkente taşımayı tercih ettiğini söyledi. Saraç ise Ankara'nın İç Anadolu'daki coğrafi konumu, zemin özellikleri ve aktif fay hatlarına olan uzaklığı sayesinde deprem riski açısından vatandaşların güvenli gördüğü şehirlerin başında geldiğini ifade etti.
Listede Antalya'yı da yaşanabilir ve fay hatlarına uzaklığı bakımından şanslı iller arasında sayan Saraç, kamuoyunda "Mersin'de aktif fay yok" şeklinde bilinen yaygın yanlış anlayışa karşı sert bir uyarıda bulundu:
"Mersin olabilir fakat 'aktif fay yok' deniyordu. Dibinde Ecemiş Fayı var. Bu nedenle Türkiye'de hiçbir bölgeyi tamamen risksiz olarak değerlendiremeyiz."
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