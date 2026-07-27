Deprem korkusu yaşayanlar dikkat! Liste güncellendi, işte Türkiye'nin en güvenli illeri

Programda Ankara'nın deprem riski açısından konumunu değerlendiren Beste Kurtoğlu, özellikle büyük depremlerin ardından uzaktan çalışma imkânına sahip çok sayıda kişinin Ankara'yı tercih ettiğini ifade etti. Saraç ise başkentin, İç Anadolu'daki jeolojik yapısı ve aktif fay hatlarına olan görece uzaklığı sayesinde deprem konusunda en fazla ilgi gören güvenli şehirlerden biri olduğunu belirtti.