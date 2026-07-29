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Teknoloji-Bilişim
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En iyi teknolojiye sahip ülkeler belli oldu! İsrail’in sıralaması herkesi şaşırttı

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En iyi teknolojiye sahip ülkeler belli oldu! İsrail’in sıralaması herkesi şaşırttı

Teknolojisi en gelişmiş ülkeler; üstün altyapıları, devasa inovasyon merkezleri ve güçlü Ar-Ge yatırımlarıyla öne çıkıyor. Bu ülkeler yalnızca kendi iç pazarlarında değil, küresel olarak da teknolojinin ilerlemesine önemli ölçüde katkı sağlıyor.

#1
Foto - En iyi teknolojiye sahip ülkeler belli oldu! İsrail’in sıralaması herkesi şaşırttı

Dünyada en çok teknoloji üreten ülkeler; nitelikli iş gücünden büyük yatırımlara, dijital altyapıdan yüksek teknoloji ihracatına birçok alanda lider konumda yer alıyor. Küresel teknoloji sahnesindeki üstünlük, doğal olarak bu ülkelerin teknolojinin geleceğini de şekillendirmesini sağlıyor. “Dünya ülkeleri teknoloji sıralaması nasıl oluşuyor?” ve “Yazılımda en iyi ülkeler hangileri?” gibi soruların cevaplarını ve çok daha fazlasını listemizde detaylarıyla keşfedebilirsin!

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Foto - En iyi teknolojiye sahip ülkeler belli oldu! İsrail’in sıralaması herkesi şaşırttı

10- Finlandiya Oldukça gelişmiş bir teknolojik endüstriyel sahip Finlandiya, bilgisayar donanımında öne çıkıyor. Rovio Entertainment ve Nokia gibi lider şirketlere sahip ülke, ayrıca mobil oyun teknolojisinde de sektörün devleri arasında yer alıyor. Bununla birlikte ülkenin eğitim sistemi teknolojik zorluklara hazır yetenekli bir iş gücü üreterek yaratıcılığı ve eleştirel düşünmeyi öne çıkarıyor. Finlandiya; yapay zeka, sağlık, beceri ve sürdürülebilir çözümler gibi alanlara odaklanarak Ar-Ge’ye önemli ölçüde yatırım yapıyor.

#3
Foto - En iyi teknolojiye sahip ülkeler belli oldu! İsrail’in sıralaması herkesi şaşırttı

9- İsrail Dünya teknoloji sıralaması listesinde 9. sırayı alan İsrail, “Startup Nation” olarak biliniyor. Ülke, özellikle siber güvenlik, tıbbi teknoloji ve tarım teknolojisindeki üst konumuyla öne çıkıyor. Sağlam startup kültürü ve önemli risk sermayesi yatırımları İsrail’deki inovasyonu besleyen temel unsurlar arasında yer alıyor. Check Point Software ve Mobileye gibi şirketler İsrail’in küresel teknolojik gelişmelere yaptığı katkıları vurguluyor.

#4
Foto - En iyi teknolojiye sahip ülkeler belli oldu! İsrail’in sıralaması herkesi şaşırttı

8- İsveç İsveç, yenilenebilir enerji ve dijital girişimlere yönelik odağı sayesinde teknoloji inovasyonunun ön saflarında yer alıyor. Torrent, Skye, Spotify ve Ericsson gibi lider şirketlere sahip ülke, yeşil teknolojide de lider konumda bulunuyor. Ericsson gibi İsveç şirketleri, küresel 5G gelişmelerine önemli ölçüde katkı sağlıyor. İsveç ayrıca hükümet girişimleri ve inovasyona güçlü bir vurgu ile desteklenen canlı bir girişim ekosistemine sahip. Ülkenin eğitim sistemi de dijital dönüşüme tamamen adapte şekilde işliyor. Bu açıdan İsveç, hem teknolojiyi günlük hayata entegre etme hem de dünya pazarı için sunduğu yenilikçi çözümlerle Avrupa’nın en önemli teknoloji merkezlerinden birine dönüşüyor.

#5
Foto - En iyi teknolojiye sahip ülkeler belli oldu! İsrail’in sıralaması herkesi şaşırttı

7- Birleşik Krallık Dünya ülkeleri teknoloji sıralaması listelerinin gediklisi Birleşik Krallık; fintech, AI ve biyoteknolojideki üstünlüğüyle dikkat çekiyor. AstraZeneca, BAE Systems, Rolls-Royce ve DeepMind gibi şirketlere ev sahipliği yapan ülke teknolojik ilerlemenin ön saflarında yer alıyor. Londra, dünya standartlarında araştırma kurumları ve güçlü bir girişimci ekosistemi tarafından desteklenen büyük bir teknoloji merkezi olarak görülüyor. 5G ağları, kuantum hesaplama, yenilenebilir enerji teknolojileri ve otonom araçlar son dönemde Birleşik Krallık’ın teknolojik ilerleyişini yönlendiriyor.

#6
Foto - En iyi teknolojiye sahip ülkeler belli oldu! İsrail’in sıralaması herkesi şaşırttı

6- Singapur Teknolojisi en gelişmiş ülkeler listesinin altıncı sırasında yer alan Singapur, Güneydoğu Asya’da ise bu alanda rakipsiz. Dünyanın en iyi bağlantılara sahip ülkelerinden biri olan Singapur, araştırma ve geliştirmeye yüksek yatırımlar yapıyor. Akıllı şehir girişimleri ve sağlam dijital ekonomisiyle bilinen ülke; fintech, siber güvenlik ve mobil teknoloji alanlarında lider bir rol üstleniyor. Ülkede ayrıca dünyanın en gelişmiş biyomedikal araştırma tesisleri Singapur Ulusal Üniversitesi ve Singapur Genom Enstitüsü yer alıyor.

#7
Foto - En iyi teknolojiye sahip ülkeler belli oldu! İsrail’in sıralaması herkesi şaşırttı

5- Almanya Avrupa Birliği’nin en kalabalık ülkelerden Almanya, teknoloji dünyasında yüksek vasıflı iş gücü, güçlü araştırma teknikleri ve inovasyon kültürüyle dikkat çekiyor. Mühendislik ve üretim mükemmelliğiyle ünlü ülke; BMW, Mercedes-Benz ve Volkswagen gibi şirketlerle otomotiv teknolojisine yön veriyor. Almanya ayrıca yenilenebilir enerji ve endüstriyel otomasyonda da üstün konumuyla küresel teknoloji ilerlemelerine önemli ölçüde katkı sağlıyor.

#8
Foto - En iyi teknolojiye sahip ülkeler belli oldu! İsrail’in sıralaması herkesi şaşırttı

4- Güney Kore Başarılı teknoloji inovasyonu deyince akla gelen ilk ülke olan Güney Kore, internet erişimi ve AR-GE çalışmalarıyla da öne çıkıyor. Life Good (LG), Hyundai ve Samsung teknoloji devlerinin anavatanı olarak bilinen ülkede genç zihinler sürekli yeni girişimler gerçekleştiriyor. Yüksek yabancı yatırımlar alan Güney Kore’de hükümet de endüstri araştırmalarına yaptığı önemli yatırımlarla yenilikçi araçların ve çözümlerin yaratılmasını teşvik ediyor.

#9
Foto - En iyi teknolojiye sahip ülkeler belli oldu! İsrail’in sıralaması herkesi şaşırttı

3- Japonya Teknolojisi en gelişmiş ülkeler listesinin üçüncü sırasında ise Japonya yer alıyor. Dünyanın en okuryazar ülkelerinden biri olan Japonya ayrıca teknoloji alanındaki gelişmişliğiyle de öne çıkıyor. Panasonic, Sony ve Toyota gibi devasa şirketlere ev sahipliği yapan ülke; makine, otomobil, elektronik ve robotik gibi alanlarda da büyük ilerlemeler kaydediyor. Nüfusunun karşılaştığı sorunlara çözümler sunma amacıyla teknolojik gelişimini hızla artıran ülkede iş gücü otomasyonu ve çevresel ilerlemeler de göze çarpıyor. Honda ve Softbank Robotics gibi şirketler ülkenin otomasyon ve robot teknolojisindeki üstünlüğünün başlıca nedenleri arasında yer alıyor.

#10
Foto - En iyi teknolojiye sahip ülkeler belli oldu! İsrail’in sıralaması herkesi şaşırttı

2- Çin Tarihteki en eski medeniyetlerinden biri olan Çin, geçmişte nüfus, kirlilik, gelir eşitsizliği vb. gibi birçok zorlukla karşı karşıya kalsa da günümüzde hızlı bir ekonomik büyüme gösteriyor. Lenovo, Tencent ve Huawei gibi şirketlere sahip Çin, küresel teknoloji sektöründe önemli bir oyuncu konumunda yer alıyor. Üretim alanında da küresel bir lider olan Çin; özellikle yapay zeka, 5G teknolojisi, yarı iletken üretimi ve e-ticaret gibi alanlarda büyük ilerleme kaydediyor. Yapılan araştırmalar, Çin’in dijital teknolojideki sıralamasının artık 6,94 trilyon doları aştığını ve ülkenin GSYİH’sinin yüzde 40’ından fazlasına katkıda bulunduğunu gösteriyor.

#11
Foto - En iyi teknolojiye sahip ülkeler belli oldu! İsrail’in sıralaması herkesi şaşırttı

1- Amerika Birleşik Devletleri Dünya teknoloji sıralaması listesinde Amerika Birleşik Devletleri ilk sırada yer alıyor. Hem askeri hem de ekonomik olarak dünyanın en gelişmiş ülkelerinden ABD’deki teknoloji endüstrileri toplam dünya pazarının yüzde 37’sini oluşturuyor. Apple, Microsoft, Facebook, Google, Intel ve IBM gibi teknoloji şirketler ABD’de teknoloji sektörüne yön veriyor. Bununla birlikte ABD, yazılımda en iyi ülkeler arasında da özel bir yere sahip. Ülkenin California eyaletinde bulunan Silikon Vadisi gibi inovasyon merkezleri, ileri teknoloji üretimi ve gelişiminde kritik rol üstleniyor. ABD’de yer alan NASA gibi önde gelen bir uzay keşif ajansları ise birçok önemli projeye imza atarak bilim ve teknoloji dünyasına katkı sağlıyor.

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