En iyi teknolojiye sahip ülkeler belli oldu! İsrail’in sıralaması herkesi şaşırttı

2- Çin Tarihteki en eski medeniyetlerinden biri olan Çin, geçmişte nüfus, kirlilik, gelir eşitsizliği vb. gibi birçok zorlukla karşı karşıya kalsa da günümüzde hızlı bir ekonomik büyüme gösteriyor. Lenovo, Tencent ve Huawei gibi şirketlere sahip Çin, küresel teknoloji sektöründe önemli bir oyuncu konumunda yer alıyor. Üretim alanında da küresel bir lider olan Çin; özellikle yapay zeka, 5G teknolojisi, yarı iletken üretimi ve e-ticaret gibi alanlarda büyük ilerleme kaydediyor. Yapılan araştırmalar, Çin’in dijital teknolojideki sıralamasının artık 6,94 trilyon doları aştığını ve ülkenin GSYİH’sinin yüzde 40’ından fazlasına katkıda bulunduğunu gösteriyor.