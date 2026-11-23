İsrailliler, Türk kadını tutukladı!
İsrailli teröristler, Mescid-i Aksa'da cuma namazı sırasında 47 yaşındaki Türk vatandaşı olduğu belirtilen bir kadını rehin aldı!..
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İsrailli teröristler, Mescid-i Aksa'da cuma namazı sırasında 47 yaşındaki Türk vatandaşı olduğu belirtilen bir kadını rehin aldı!..
İsrail polisi, Kudüs'teki Mescid-i Aksa yerleşkesinde cuma namazı sırasında 47 yaşındaki bir Türk'ün, "Hamas'a destek" ve "terör propagandası" şüphesiyle gözaltına alındığını açıkladı.
Polis, kadının ibadet edenlere para dağıttığını ve sosyal medya üzerinden Hamas liderleri Yahya Sinvar ile Ahmed Yasin'i öven içerikler paylaştığını öne sürdü. İsrail basınında yer alan haberlerde Türk vatandaşı kadının "Hamas'la bağlantılı olabileceği" iddiaları öne sürüldü.
İsrail polisi, kadının cep telefonuna ve sırt çantasına el konulduğunu açıkladı. Türk vatandaşı kadın hakkında "terör eylemini kolaylaştırabilecek araç veya imkân sağlamak, kamu düzenini bozabilecek davranışlarda bulunmak ve terörü teşvik etmek" iddialarıyla soruşturma yürütülüyor.
İsrail makamları, kadının kimliği ve suçlamalara ilişkin savunması hakkında ayrıntılı bilgi paylaşmadı.
Terörün esas kaynağı olan operasyon çocuğu İsrail’in, Hamas mücahitlerini öven sosyal medya paylaşımlarını bahane edip Müslümanları hedef alması, “Şerefsizliğin bu kadarı!” dedirtti. Kadının 10 gün içinde serbest bırakılacağı yönünde iddialar mevcut. Türk makamlarının harekete geçmesi bekleniyor.
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