2021-12-27 10:45:21 Maskesini takıp silahını alıp ‘intikam’ dedi! Kraliçeye suikast tehdidi
Son dakika haberlere göre, sabah erken saatlerde Windsor Kalesi'nde giren saldırgan, 24 dakika önce kaydettiği videoda İngiltere Kraliçesi Elizabeth'e suikast düzenleyeceğini söylüyor. Kayıttaki en şaşırtıcı an ise, saldırganın Amritsar Katliamı'nın intikamından söz etmesi oldu. İngiltere'de Kraliçe İkinci Elizabeth'in Noel'i geçirdiği Windsor Kalesi'nde yakalanan silahlı şahısın görüntüleri, The Sun gazetesi tarafından yayınlandı.