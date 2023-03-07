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Masanın son toplantısında tansiyon yine yükseldi! Akşener 'yeter' diye bağırdı, arabası hazırlandı...

2023-03-07 14:35:53
Masanın son toplantısında tansiyon yine yükseldi! Akşener 'yeter' diye bağırdı, arabası hazırlandı...

Altılı Masa'da Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etmeyerek masadaki üyelere zehir zemberek açıklama yapan Akşener aldığı talimattan olacak ki 72 saat sonra bir öneri ile masaya döneceğini açıkladı. Akşener'in belediye başkanlarıyla ilgili önerisis son toplantıda da tansiyonu yükseltti. Akşener Babacan'ın şiddetli itirazına 'yeter' diyerek karşılık verdi. Araya Davutoğlu girdi...

#1
Foto - Masanın son toplantısında tansiyon yine yükseldi! Akşener 'yeter' diye bağırdı, arabası hazırlandı...

Türkiye seçim sathına girerken Millet İttifakı'nda siyasi kriz yaşanıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etmeyerek zehir zemberek açıklama yapmasıyla başlayan süreçte Akşener aldığı talimattan olsa gerek 72 saat sonra Altılı Masa'ya belediye başkanlarının Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması önerisiyle geldi.

#2
Foto - Masanın son toplantısında tansiyon yine yükseldi! Akşener 'yeter' diye bağırdı, arabası hazırlandı...

SON TOPLANTIDA TANSİYON BİR KEZ DAHA YÜKSELDİ Kılıçdaroğlu'nun bu durumu kabul etmesiyle geçtiğimiz gün yapılan son toplantıda tansiyon bir kez daha yükseldi. Gelecek, DEVA ve Demokrat Parti liderleri, Akşener'in iki belediye başkanı için getirdiği Cumhurbaşkanı Yardımcısı önerisine tepki gösterdi. Liderler, belediye başkanlarıyla ilgili kararı partileriyle görüştü.

#3
Foto - Masanın son toplantısında tansiyon yine yükseldi! Akşener 'yeter' diye bağırdı, arabası hazırlandı...

BABACAN İTİRAZ ETTİ, AKŞENER 'YETER' DİYE BAĞIRDI Halk TV'den İsmail Saymaz'ın aktardığına göre, DEVA Partisi'nin toplantısı yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Toplantı da da en şiddetli itiraz Babacan'dan geldi. Saymaz'ın yazısından ilgili bölüm şöyle: Babacan ve Akşener arasında gerginlik çıktı. Akşener, “Ben bu şartla masaya geldim, istiyorsanız kalkayım” dedi. Sesler yükseldi. İyi Parti lideri “Yeter” diye bağırdı.

#4
Foto - Masanın son toplantısında tansiyon yine yükseldi! Akşener 'yeter' diye bağırdı, arabası hazırlandı...

Araya Davutoğlu girdi. Sesler salonun dışına taşınca Akşener’in arabası bile hazırlandı. Neyse ki anlaşma sağlandı ve Davutoğlu, tartışmalı 12. maddeyi kaleme alıp metne geçirdi. Toplantı sonrasında da arabasına doğru hızlı adımlarla yürüdü

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