2023-03-07 14:35:53 Masanın son toplantısında tansiyon yine yükseldi! Akşener 'yeter' diye bağırdı, arabası hazırlandı...
Altılı Masa'da Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etmeyerek masadaki üyelere zehir zemberek açıklama yapan Akşener aldığı talimattan olacak ki 72 saat sonra bir öneri ile masaya döneceğini açıkladı. Akşener'in belediye başkanlarıyla ilgili önerisis son toplantıda da tansiyonu yükseltti. Akşener Babacan'ın şiddetli itirazına 'yeter' diyerek karşılık verdi. Araya Davutoğlu girdi...