Masanın son toplantısında tansiyon yine yükseldi! Akşener 'yeter' diye bağırdı, arabası hazırlandı...

SON TOPLANTIDA TANSİYON BİR KEZ DAHA YÜKSELDİ Kılıçdaroğlu'nun bu durumu kabul etmesiyle geçtiğimiz gün yapılan son toplantıda tansiyon bir kez daha yükseldi. Gelecek, DEVA ve Demokrat Parti liderleri, Akşener'in iki belediye başkanı için getirdiği Cumhurbaşkanı Yardımcısı önerisine tepki gösterdi. Liderler, belediye başkanlarıyla ilgili kararı partileriyle görüştü.