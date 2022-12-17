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Türkiye
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Maşallah... 202 öğrenci daha hafızlık icazeti aldı

2022-12-17 12:59:30
Maşallah... 202 öğrenci daha hafızlık icazeti aldı

Samsun'un Bafra ilçesinde 202 öğrenci için hafızlık icazet merasimi düzenlendi. Bafra İlçe Müftülüğü tarafından Bafra Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen hafızlık icazet merasiminde, ilçedeki Kur'an kurslarında hafızlık eğitimlerini başarı ile tamamlayan öğrencilere diplomaları ve hediyeleri verildi. Programın sunuculuğunu Şeyhören Ulemolu Camisi imam-hatibi Emrullah Gürler yaptı.

#1
Foto - Maşallah... 202 öğrenci daha hafızlık icazeti aldı

Program Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Bafra İlçe Müftülüğü din görevlilerinin oluşturduğu mehter takımı marşlarla salona girdi. Daha sonra ise ilahiler, dualar eşliğinde erkek ve kız hafızlar salona doğru geldiler. 202 hafız, usta öğreticileri ile birlikte kendilerine ayrılan yerlere oturdu.

#2
Foto - Maşallah... 202 öğrenci daha hafızlık icazeti aldı

Hafızlığın önemine değinen Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç, “Bafra adeta hafızlar bayramını yaşıyor. Kardeşlerimiz eşsiz bir nimetin sahibi olmuşlardır. Allah, mahlukatın en şereflisi olarak insanı yaratmıştır. İnsanlar içinde en değerlisi ise Allah’ın kitabını öğrenen ve onu yaşayanlardır. Bu vesileyle hafızlık eğitimini tamamlayan ve hafız ile hafize olmaya hak kazanan kardeşlerimi kutluyorum” dedi.

#3
Foto - Maşallah... 202 öğrenci daha hafızlık icazeti aldı

İSLAM Maşallah... 202 öğrenci daha hafızlık icazeti aldı İSLAM Maşallah... 202 öğrenci daha hafızlık icazeti aldı Samsun'un Bafra ilçesinde, ilçe müftülüğü tarafından 202 öğrenci için hafızlık icazet merasimi düzenlendi. Yeniakit Publisher 2022-12-17 12:58:00 - Maşallah... 202 öğrenci daha hafızlık icazeti aldı Samsun'un Bafra ilçesinde 202 öğrenci için hafızlık icazet merasimi düzenlendi. Bafra İlçe Müftülüğü tarafından Bafra Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen hafızlık icazet merasiminde, ilçedeki Kur'an kurslarında hafızlık eğitimlerini başarı ile tamamlayan öğrencilere diplomaları ve hediyeleri verildi. Programın sunuculuğunu Şeyhören Ulemolu Camisi imam-hatibi Emrullah Gürler yaptı. Program Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Bafra İlçe Müftülüğü din görevlilerinin oluşturduğu mehter takımı marşlarla salona girdi. Daha sonra ise ilahiler, dualar eşliğinde erkek ve kız hafızlar salona doğru geldiler. 202 hafız, usta öğreticileri ile birlikte kendilerine ayrılan yerlere oturdu. Hafızlığın önemine değinen Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç, “Bafra adeta hafızlar bayramını yaşıyor. Kardeşlerimiz eşsiz bir nimetin sahibi olmuşlardır. Allah, mahlukatın en şereflisi olarak insanı yaratmıştır. İnsanlar içinde en değerlisi ise Allah’ın kitabını öğrenen ve onu yaşayanlardır. Bu vesileyle hafızlık eğitimini tamamlayan ve hafız ile hafize olmaya hak kazanan kardeşlerimi kutluyorum” dedi. Hafızlığın öneminden bahseden Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır, “Kur'an-ı Kerim'in korunmasının yollarından birisi de hafızlardır. Bizler ilk emri ‘Yaratan Rabb'inin adıyla oku’ olan bir dinin mensuplarıyız. İlahi ve beşerî anlayışta da her şeyin başı okumakla başlıyor. Önce eğitim, önce okumak, ilim sahibi olmak, öğrendiği ilmi hayır işlerinde kullanarak kendimizi geliştirmek zorundayız” diye konuştu.

#4
Foto - Maşallah... 202 öğrenci daha hafızlık icazeti aldı

Programda söz alan Bafra İlçe Müftüsü Necmettin Kayar, “Bafra Aktekke İhsaniye Kur’an Kursu'ndan 84 hafız, Bafra Merkez Kur’an Kursu'ndan 40 hafız, Bafra Darboğaz Kız Kur’an Kursu'ndan 29 hafize, Bafra Altınyaprak Kız Kur’an Kursu'ndan 25 hafize, Bafra Ensar Kur’an Kursu'ndan 24 hafız ve eğitime yeni başlayan Bafra Kuşcular Kız Kur’an Kursu'ndan 4 hafize toplamda 202 öğrenci için icazet töreni programı düzenledik” şeklinde konuştu. Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Peygamber Efendimiz buyuruyor ki 'Sizlerin en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğreneniz ve öğreteninizdir.' İnşallah bu hafızlarımız bilgilerini hem yaşayıp hem yaşatacaklar. Sizlere ne mutlu ki kutlu bir yoldasınız. Sizleri tebrik ediyoruz. Eğitiminizde emeği geçen hocalarınıza da çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Maşallah... 202 öğrenci daha hafızlık icazeti aldı

Kaymakam Cevdet Ertürkmen ise icazet programında emeği geçenlere teşekkür ettikten sonra 202 hafız, hafizeyi, ailelerini, öğreticilerini tebrik etti. Konuşmalardan sonra Kur’an kursu öğreticilerine takdir ve plaketleri takdim edildi. Hafız öğrencilerin okuduğu aşrı şerifler sonrası 202 hafız ve hafizeye protokol tarafından gül ve hediye dağıtımı yapıldı. Program, ilahiler ve Kur'an-ı Kerim okunarak Diyanet İşleri Başkanlığı Samsun Aşık Kutlu Dini İhtisas Merkezi Müdürü Metin Koca’nın duası sonrası öğrencilere hafızlık belgeleri ve hediyelerinin verilmesiyle sona erdi.

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