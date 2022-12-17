İSLAM Maşallah... 202 öğrenci daha hafızlık icazeti aldı İSLAM Maşallah... 202 öğrenci daha hafızlık icazeti aldı Samsun'un Bafra ilçesinde, ilçe müftülüğü tarafından 202 öğrenci için hafızlık icazet merasimi düzenlendi. Yeniakit Publisher 2022-12-17 12:58:00 - Maşallah... 202 öğrenci daha hafızlık icazeti aldı Samsun'un Bafra ilçesinde 202 öğrenci için hafızlık icazet merasimi düzenlendi. Bafra İlçe Müftülüğü tarafından Bafra Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen hafızlık icazet merasiminde, ilçedeki Kur'an kurslarında hafızlık eğitimlerini başarı ile tamamlayan öğrencilere diplomaları ve hediyeleri verildi. Programın sunuculuğunu Şeyhören Ulemolu Camisi imam-hatibi Emrullah Gürler yaptı. Program Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Bafra İlçe Müftülüğü din görevlilerinin oluşturduğu mehter takımı marşlarla salona girdi. Daha sonra ise ilahiler, dualar eşliğinde erkek ve kız hafızlar salona doğru geldiler. 202 hafız, usta öğreticileri ile birlikte kendilerine ayrılan yerlere oturdu. Hafızlığın önemine değinen Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç, “Bafra adeta hafızlar bayramını yaşıyor. Kardeşlerimiz eşsiz bir nimetin sahibi olmuşlardır. Allah, mahlukatın en şereflisi olarak insanı yaratmıştır. İnsanlar içinde en değerlisi ise Allah’ın kitabını öğrenen ve onu yaşayanlardır. Bu vesileyle hafızlık eğitimini tamamlayan ve hafız ile hafize olmaya hak kazanan kardeşlerimi kutluyorum” dedi. Hafızlığın öneminden bahseden Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır, “Kur'an-ı Kerim'in korunmasının yollarından birisi de hafızlardır. Bizler ilk emri ‘Yaratan Rabb'inin adıyla oku’ olan bir dinin mensuplarıyız. İlahi ve beşerî anlayışta da her şeyin başı okumakla başlıyor. Önce eğitim, önce okumak, ilim sahibi olmak, öğrendiği ilmi hayır işlerinde kullanarak kendimizi geliştirmek zorundayız” diye konuştu.