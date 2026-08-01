Masal diyarı Kapadokya'nın ev sahipliğinde Nevşehir Kültür Yolu başladı...

Festivalin gastronomi programına Kapadokya’nın ilk ve tek Michelin yıldızlı restoranının şefi Duran Özdemir ev sahipliği yapacak. Michelin yıldızlı şef Zeynep Pınar Taşdemir, Michelin yıldızlı şef Maksut Aşkar, şef Doğa Çitçi, akademisyen Prof. Dr. Özge Samancı ile gazeteci ve yazar Zeynep Kakınç da konuk olarak bölgenin özgün mutfak kültürünü görünür kılacak. GÖREME’DE DOKUZ GÜN BOYUNCA MÜZİK ŞÖLENİ YAŞANACAK Festival kapsamında Göreme Festival Alanı’nda gerçekleştirilecek ücretsiz konserlerde Hakan Altun, Poizi, Buray, Sefo, Merve Özbey, Alişan, Oğuzhan Koç, Bengü ve Gökhan Türkmen müzikseverlerle buluşacak. Avanos Amfi Tiyatro’da kurulacak Çocuk Köyü’nde ise minikler festival ruhunu doyasıya yaşayacak. Çocuklar için düzenlenen yaratıcı atölyeler, dijital deneyim alanları, geleneksel oyunlar, Karagöz etkinlikleri ve VR Balon Turu gibi çeşitli etkinlikler festival süresince her gün eğlenceyi zirveye taşıyacak. FotoMaraton Nevşehir ve FotoMaraton Çocuk etkinlikleri de katılımcıların şehri kendi kadrajlarından fotoğrafladığı ve özgün eserlerin ortaya konduğu anlarla festival programının öne çıkan başlıkları arasında yer alacak.