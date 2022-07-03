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Teknoloji-Bilişim
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Mars'taki su kaynakları görüntülendi! Heyecanlandıran keşif

2022-07-03 15:44:41
Mars'taki su kaynakları görüntülendi! Heyecanlandıran keşif

Tianwen-1 adlı Çine ait olan uzay aracı geçtiğimiz yılların ilk aylarından bu yana mürettebatsız olarak maske şifreni sürdürüyor. Çektiği yüksek çözünürlüklü fotoğrafları dünyaya gönderen Tianwen-1 isimli uzay aracının gönderdiği görüntüler heyecanlandıran bir gelişmenin yaşanmasına sebep oldu. Tianwen-1'i adlı aracı Şubat 2021'de Kızıl Gezegene başarıyla ulaştı. O zamandan beri, bir yörünge aracı gezegeni uzaydan incelerken, bir robot gezici yüzeye yerleştirildi.

#1
Foto - Uzaydan çekilen görüntüler arasında, gezegenin neredeyse tüm su kaynaklarının bulunduğu Mars'ın güney kutbunun fotoğrafları da yer aldı.

Uzaydan çekilen görüntüler arasında, gezegenin neredeyse tüm su kaynaklarının bulunduğu Mars'ın güney kutbunun fotoğrafları da yer aldı.

#2
Foto - 2018'de, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından işletilen bir yörünge sondası, gezegenin güney kutbunun buzunun altında su keşfetti.

2018'de, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından işletilen bir yörünge sondası, gezegenin güney kutbunun buzunun altında su keşfetti.

#3
Foto - Yer altı suyunun bulunması, gezegenin yaşam potansiyelini belirlemenin yanı sıra, oradaki herhangi bir insan yerleşimi sağlamanın anahtarı olarak görülüyor.

Yer altı suyunun bulunması, gezegenin yaşam potansiyelini belirlemenin yanı sıra, oradaki herhangi bir insan yerleşimi sağlamanın anahtarı olarak görülüyor.

#4
Foto - Diğer taraftan, Tianwen-1 tarafından çekilen diğer fotoğraflar 4 bin kilometre uzunluğundaki Valles Marineris kanyonunu ve Mars'ın kuzeyindeki Arabia Terra olarak bilinen alanların çarpma kraterlerini içeriyor.

Diğer taraftan, Tianwen-1 tarafından çekilen diğer fotoğraflar 4 bin kilometre uzunluğundaki Valles Marineris kanyonunu ve Mars'ın kuzeyindeki Arabia Terra olarak bilinen alanların çarpma kraterlerini içeriyor.

#5
Foto - Tianwen-1 ayrıca, devasa Maunder kraterinin kenarının yüksek çözünürlüklü görüntülerini ve ilk olarak NASA'nın Mariner 9'u tarafından tespit edilen büyük bir kalkan yanardağ olan 18 bin metrelik Ascraeus Mons'un yukarıdan aşağıya görüntüsünü de almayı başardı.

Tianwen-1 ayrıca, devasa Maunder kraterinin kenarının yüksek çözünürlüklü görüntülerini ve ilk olarak NASA'nın Mariner 9'u tarafından tespit edilen büyük bir kalkan yanardağ olan 18 bin metrelik Ascraeus Mons'un yukarıdan aşağıya görüntüsünü de almayı başardı.

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