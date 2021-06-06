Marmara Denizi'ndeki müsilaj ekonomiye kazandırılacak

Numune alma çalışmalarına eşlik eden Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Yıldız Odaman Cindoruk da Marmara Denizi'nde kirliliğin önüne geçmek için Büyükşehir Belediyesi tarafından ileri biyolojik arıtma tesislerinden deniz ve sahil temizliğine kadar çok önemli yatırımlarının olduğunu vurguladı. Özellikle son günlerde gündeme gelen müsilaj sorunu ile ilgili olarak hemen harekete geçtiklerini aktaran Cindoruk, "Bu bağlamda teknik üniversite ile aslında ilk somut adımı burada atmış oluyoruz. Burada amacımız aslında müsilaj oluşumunu önlemek ama oluştuktan sonra da bunu nasıl değerlendirebiliriz, geri kazanımını sağlayabilir miyiz noktasında hocalarımızla birlikte çalışma yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.