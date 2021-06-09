2021-06-09 04:23:57 Marmara Denizi'nde müsilaj temizliği
Bir süredir deniz salyası olarak bilinen müsilaj tehlikesi altındaki Marmara Denizi'nde temizlik başladı.
Bir süredir deniz salyası olarak bilinen müsilaj tehlikesi altındaki Marmara Denizi'nde temizlik başladı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da, Marmara Denizi'ni saran müsilajın temizlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Geçtiğimiz günlerde Marmara Denizi'ne kıyısı olan kentlerin belediye başkanları, valileri ve yetkili isimlerle bir araya gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çalışmalara hız verileceğini söyledi.
Denizin temizlenmesi için başlatılan Acil Durum Eylem Planı uygulanmaya başlandı.
İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir gibi illerde deniz salyası olarak bilinen müsilajı temizleme çalışmaları başladı.
Bütün imkanların seferber edilerek mücadele edildiği müsilajla ilgili profesyonel ekipler oluşturuldu.
İstanbul'da Caddebostan Sahili'nde başlatılan müsilaj temizleme çalışmalarına sivil toplum kuruluşları tarafından da destek verildi.
Çanakkale'de sabah saatlerinde rüzgarla yön değiştiren müsilaj, öğleden itibaren Kordon Boyu kıyılarında etkisini artırdı.
Çanakkale Marina'nın kuytu bölgelerinde biriken müsilaj ise teknelerin çevresini sardı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan seferberlik kapsamında kente gelen ekipler, marina içinde kurulan bariyerlerle temizlik faaliyetine başladı.
Toplanan müsilajın İzmit'teki bir bertaraf tesisine götürüleceği öğrenildi.
Balıkesir'deki Bandırma Çelebi Limanı'na bağlı römorkörlerle denize açılan Vali Şıldak ve beraberindekiler, Büyükşehir Belediyesine ait müsilaj temizleme gemisi "Başaran-2"nin çalışmalarını inceledi.
Denetimlerin tüm kuruluşlarla birlikte yapılacağını belirten Şıldak, "Marmara Denizi'nde bu durumun kısa sürede son bulacağına, denizimizin eskisinden de daha temiz hale geleceğine inanıyorum. Bunu yürekten söylüyorum." dedi.
Her ilde hummalı çalışmalar, oluşturulan profesyonel ekiplerin büyük mücadelesiyle uygulanmaya devam ederken Tekirdağ'da da temizlik işleri hızlandırıldı.
Tekne yardımıyla toplanan ve vidanjörle çekilen müsilaj, kentteki arıtma tesislerine götürüldü.
Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ile İl Çevre ve Şehircilik Müdürü Kaan Sinan Tohumcu, Barbaros Balıkçı Barınağı'nda yürütülen temizlik çalışmalarını inceledi.
Müsilajın Marmara Denizi'nde yoğun görüldüğünü anımsatan Yıldırım, "Müsilajın sebebi azot ve fosfor gazlarının artması. Tabii bilim insanları bunun sebebini araştırıyorlar. Şu an bizim daha çok müsilaj olarak gördüğümüz, deniz yüzeyinde görülen müsilajın ölüsü. Yani bunlar deniz yüzeyine vurmuş kısmı. Tabi bunların temizlenmesi lazım. Çünkü balıkçılarımızı etkiliyor. Bunların hepsini temizleme gayreti içerisindeyiz." dedi.
Uzman ekipler, çalışmaların yalnızca saatlerle kısıtlı kalmayacağını aktararak 7/24 devam edeceğinin de altını çizdi.
Kocaeli'deki İzmit Körfezi'nde deniz temizliği seferberliği sürdürülüyor.
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