  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
19
Marmara Denizi'nde müsilaj temizliği

2021-06-09 04:23:57
Marmara Denizi'nde müsilaj temizliği

Bir süredir deniz salyası olarak bilinen müsilaj tehlikesi altındaki Marmara Denizi'nde temizlik başladı.

#1
Foto - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da, Marmara Denizi'ni saran müsilajın temizlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da, Marmara Denizi'ni saran müsilajın temizlenmesine yönelik çalışma başlattı.

#2
Foto - Geçtiğimiz günlerde Marmara Denizi'ne kıyısı olan kentlerin belediye başkanları, valileri ve yetkili isimlerle bir araya gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çalışmalara hız verileceğini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Marmara Denizi'ne kıyısı olan kentlerin belediye başkanları, valileri ve yetkili isimlerle bir araya gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çalışmalara hız verileceğini söyledi.

#3
Foto - Denizin temizlenmesi için başlatılan Acil Durum Eylem Planı uygulanmaya başlandı.

Denizin temizlenmesi için başlatılan Acil Durum Eylem Planı uygulanmaya başlandı.

#4
Foto - İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir gibi illerde deniz salyası olarak bilinen müsilajı temizleme çalışmaları başladı.

İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir gibi illerde deniz salyası olarak bilinen müsilajı temizleme çalışmaları başladı.

#5
Foto - Bütün imkanların seferber edilerek mücadele edildiği müsilajla ilgili profesyonel ekipler oluşturuldu.

Bütün imkanların seferber edilerek mücadele edildiği müsilajla ilgili profesyonel ekipler oluşturuldu.

#6
Foto - İstanbul'da Caddebostan Sahili'nde başlatılan müsilaj temizleme çalışmalarına sivil toplum kuruluşları tarafından da destek verildi.

İstanbul'da Caddebostan Sahili'nde başlatılan müsilaj temizleme çalışmalarına sivil toplum kuruluşları tarafından da destek verildi.

#7
Foto - Çanakkale'de sabah saatlerinde rüzgarla yön değiştiren müsilaj, öğleden itibaren Kordon Boyu kıyılarında etkisini artırdı.

Çanakkale'de sabah saatlerinde rüzgarla yön değiştiren müsilaj, öğleden itibaren Kordon Boyu kıyılarında etkisini artırdı.

#8
Foto - Çanakkale Marina'nın kuytu bölgelerinde biriken müsilaj ise teknelerin çevresini sardı.

Çanakkale Marina'nın kuytu bölgelerinde biriken müsilaj ise teknelerin çevresini sardı.

#9
Foto - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan seferberlik kapsamında kente gelen ekipler, marina içinde kurulan bariyerlerle temizlik faaliyetine başladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan seferberlik kapsamında kente gelen ekipler, marina içinde kurulan bariyerlerle temizlik faaliyetine başladı.

#10
Foto - Toplanan müsilajın İzmit'teki bir bertaraf tesisine götürüleceği öğrenildi.

Toplanan müsilajın İzmit'teki bir bertaraf tesisine götürüleceği öğrenildi.

#11
Foto - Balıkesir'deki Bandırma Çelebi Limanı'na bağlı römorkörlerle denize açılan Vali Şıldak ve beraberindekiler, Büyükşehir Belediyesine ait müsilaj temizleme gemisi

Balıkesir'deki Bandırma Çelebi Limanı'na bağlı römorkörlerle denize açılan Vali Şıldak ve beraberindekiler, Büyükşehir Belediyesine ait müsilaj temizleme gemisi "Başaran-2"nin çalışmalarını inceledi.

#12
Foto - Denetimlerin tüm kuruluşlarla birlikte yapılacağını belirten Şıldak,

Denetimlerin tüm kuruluşlarla birlikte yapılacağını belirten Şıldak, "Marmara Denizi'nde bu durumun kısa sürede son bulacağına, denizimizin eskisinden de daha temiz hale geleceğine inanıyorum. Bunu yürekten söylüyorum." dedi.

#13
Foto - Her ilde hummalı çalışmalar, oluşturulan profesyonel ekiplerin büyük mücadelesiyle uygulanmaya devam ederken Tekirdağ'da da temizlik işleri hızlandırıldı.

Her ilde hummalı çalışmalar, oluşturulan profesyonel ekiplerin büyük mücadelesiyle uygulanmaya devam ederken Tekirdağ'da da temizlik işleri hızlandırıldı.

#14
Foto - Tekne yardımıyla toplanan ve vidanjörle çekilen müsilaj, kentteki arıtma tesislerine götürüldü.

Tekne yardımıyla toplanan ve vidanjörle çekilen müsilaj, kentteki arıtma tesislerine götürüldü.

#15
Foto - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ile İl Çevre ve Şehircilik Müdürü Kaan Sinan Tohumcu, Barbaros Balıkçı Barınağı'nda yürütülen temizlik çalışmalarını inceledi.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ile İl Çevre ve Şehircilik Müdürü Kaan Sinan Tohumcu, Barbaros Balıkçı Barınağı'nda yürütülen temizlik çalışmalarını inceledi.

#16
Foto - Müsilajın Marmara Denizi'nde yoğun görüldüğünü anımsatan Yıldırım,

Müsilajın Marmara Denizi'nde yoğun görüldüğünü anımsatan Yıldırım, "Müsilajın sebebi azot ve fosfor gazlarının artması. Tabii bilim insanları bunun sebebini araştırıyorlar. Şu an bizim daha çok müsilaj olarak gördüğümüz, deniz yüzeyinde görülen müsilajın ölüsü. Yani bunlar deniz yüzeyine vurmuş kısmı. Tabi bunların temizlenmesi lazım. Çünkü balıkçılarımızı etkiliyor. Bunların hepsini temizleme gayreti içerisindeyiz." dedi.

#17
Foto - Uzman ekipler, çalışmaların yalnızca saatlerle kısıtlı kalmayacağını aktararak 7/24 devam edeceğinin de altını çizdi.

Uzman ekipler, çalışmaların yalnızca saatlerle kısıtlı kalmayacağını aktararak 7/24 devam edeceğinin de altını çizdi.

#18
Foto - Kocaeli'deki İzmit Körfezi'nde deniz temizliği seferberliği sürdürülüyor.

Kocaeli'deki İzmit Körfezi'nde deniz temizliği seferberliği sürdürülüyor.

Güldür Güldür kendi sonunu hazırlıyor! O sahne infial uyandırdı... Ali Sunal'a tepkiler çığ gibi
Medya

Güldür Güldür kendi sonunu hazırlıyor! O sahne infial uyandırdı... Ali Sunal'a tepkiler çığ gibi

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Cemil Şahin, Ali Sunal'ın koreografi yönetmenliğini yaptığı ‘Güldür Güldür’ programında veteriner he..
Türkiye ve Rusya'dan kritik adım!
Dünya

Türkiye ve Rusya'dan kritik adım!

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Suriye ve Libya'daki son durumu görüştü...
Savaş gemileri İstanbul Boğazı'na doğru yola çıktı! Ortalık karışacak
Dünya

Savaş gemileri İstanbul Boğazı'na doğru yola çıktı! Ortalık karışacak

Rusya ile NATO arasındaki kriz savaşa gidercesine tırmanıyor. NATO tatbikatı için bölgeye donanmasını gönderecek olan İngilizlerin savaş gem..
Kalleş oyun! Türkiye'nin operasyon yaptığı bölgede harekete geçtiler
Gündem

Kalleş oyun! Türkiye'nin operasyon yaptığı bölgede harekete geçtiler

Eli kanlı terör örgütü PKK, Sincar'daki varlığını sonlandıracak Bağdat-Erbil Anlaşması ve Türkiye'nin Irak'ın kuzeyindeki başarılı operasyon..
İmamoğlu'nun reklam panosu elinde kaldı
Gündem

İmamoğlu'nun reklam panosu elinde kaldı

Sancaktepe-Yenidoğan Metro Hattı için açılan tüneli skandal bir şekilde hafriyatla dolduran CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçmişte "..
'Sözümüzün arkasındaydık' diyerek duyurdular! 'Libya'ya müdahaleye hazırdık'
Dünya

'Sözümüzün arkasındaydık' diyerek duyurdular! 'Libya'ya müdahaleye hazırdık'

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, "'Trablus kırmızı çizgidir' dediğimizde sözümüzün arkasındaydık" diyerek Libya'nın başkenti Trablus..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay