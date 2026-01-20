  • İSTANBUL
Marmara Denizi'nde korkutan manzara
AA Giriş Tarihi:

Marmara Denizi'nde korkutan manzara

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde deniz suyunda çekilme meydana geldi.

#1
Foto - Marmara Denizi'nde korkutan manzara

İlçe merkezindeki sahilde deniz suyu 10 metre çekildi.

#2
Foto - Marmara Denizi'nde korkutan manzara

Çekilme sonucu daha önce su altında kalan alanlar ortaya çıktı.

#3
Foto - Marmara Denizi'nde korkutan manzara

İlçe sakinleri, denizdeki çekilme sonucu ortaya çıkan durumu cep telefonlarıyla görüntüledi.

#4
Foto - Marmara Denizi'nde korkutan manzara

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Dr. İlker Eroğlu, çekilmenin meteorolojik bir durumdan kaynaklandığını söyledi.

#5
Foto - Marmara Denizi'nde korkutan manzara

İnsanların denizin çekilmesinden dolayı tedirginlik yaşamasına gerek olmadığını ifade eden Eroğlu, "Bu durum, dönemsel olarak belli mevsimlerde rüzgarın hep aynı yönde esmesiyle ortaya çıkan hadisedir. Özellikle alçak kıyılarda çekilmeler belirgin şekilde gözükmektedir." dedi.

