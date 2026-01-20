S-400'lerle ilgili 'geç kalınmış' karar alındı

Burada tekrar belirtmekte fayda var ki, bu sistemlerin her ikisi de Rusya'nın hava sahasını korumak için konuşlandırdığı, potansiyel tehditlere aşamalı bir yanıt sağlamak üzere tasarlanmış çok katmanlı bir savunma yapılanmasıyla karakterize edilen daha büyük bir hava savunma ağının parçasıdır. Bu bağlamda, S-350 sistemi orta menzilli hedefleri etkisiz hale getirmek için kullanılırken, S-400 daha büyük bir kapasite sunuyor ve aynı anda birden fazla hedefi vurma yeteneği de ekliyor. Spektrumun daha da üst sıralarında yer alan S-500 modelleri, çok yüksek irtifalardaki hedefleri tespit etmelerini sağlayan özelliklere sahip ve Yenisei radarının entegrasyonu hakkında da spekülasyonlar yapılıyor.