S-400'lerle ilgili 'geç kalınmış' karar alındı
Ukrayna savaşında zor anlar yaşayan Rus S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili önemli bir karar alındı. Sistemler AESA radarlarıyla güçlendirildi.
Rus Silahlı Kuvvetlerinin S-350 ve S-400 hava savunma sistemleri, yeni AESA radarlarıyla modernize edildi.
Sosyal medyada yeni görsellerin yayınlanmasının ve yerel Rus medya kuruluşlarından gelen haberlerin ardından, analistler Rus Silahlı Kuvvetleri'nin S-350 ve S-400 hava savunma sistemlerinin yeni AESA radarlarıyla modernize edilmiş gibi göründüğünü fark etmeye başladılar.
Bu geliştirilmiş teknoloji, hava savunma sistemlerinin hedef tespit yeteneklerini artırmayı amaçlıyor.
Ayrıca, S-350 ve S-400 hava savunma sistemlerindeki geliştirmeler, daha önce muharebe performansını düşürebilen elektronik saldırılara karşı dayanıklılıklarının artmasıyla da dikkat çekiyor; bu da modern savaşın önemli bir yönü.
Daha spesifik olarak belirtmek gerekirse, S-350 hava savunma sistemi, yeni 96L6-TsP çift dizili radar ve üç adet 96L6-VP pasif modül ile donatılacak.
Açıklandığı üzere, bu yeni entegre sistemler, S-350 hava savunma sistemi platformuna gizli düşman tehditlerini tespit etme ve ana radarı etkinleştirmeden "gizli" modda çalışma yeteneği kazandıracak.
Öte yandan, daha gelişmiş S-400 hava savunma sistemleri, hipersonik hızlarda hareket eden potansiyel tehditleri takip etmelerini sağlayan Yenisei tipi radarla çalışacak şekilde hazırlanacak.
Ayrıca, bu platformun artık düşük radar kesit alanına sahip uçakları 150 ila 200 km mesafeden tespit edebileceğine inanılıyor; geleneksel uçaklar için bu menzil 600 km'ye kadar çıkabiliyor.
Burada tekrar belirtmekte fayda var ki, bu sistemlerin her ikisi de Rusya'nın hava sahasını korumak için konuşlandırdığı, potansiyel tehditlere aşamalı bir yanıt sağlamak üzere tasarlanmış çok katmanlı bir savunma yapılanmasıyla karakterize edilen daha büyük bir hava savunma ağının parçasıdır. Bu bağlamda, S-350 sistemi orta menzilli hedefleri etkisiz hale getirmek için kullanılırken, S-400 daha büyük bir kapasite sunuyor ve aynı anda birden fazla hedefi vurma yeteneği de ekliyor. Spektrumun daha da üst sıralarında yer alan S-500 modelleri, çok yüksek irtifalardaki hedefleri tespit etmelerini sağlayan özelliklere sahip ve Yenisei radarının entegrasyonu hakkında da spekülasyonlar yapılıyor.
Bu hamle anlaşılabilir, çünkü Rusya uzun zamandır özellikle Ukrayna'ya karşı yürüttüğü askeri operasyonlardan ders çıkararak ana hava savunma sistemlerinin yeteneklerini modernize etmeye çalışıyor. Kaynak: Vietnamvr
