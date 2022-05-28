Marmara Denizi'nde endişelendiren görüntü! Ölü halde kıyıya vurdu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Murat Önen ise, “Bugün bir ihbar aldık. Burası İzmit Körfezi’nin en doğusu, Marmara Denizi’nin de en doğu kısmı. Burada bir yunus ölüsüyle ilgili ihbar geldiğinde biz de ekiplerimizle beraber hızlıca geldik. Çünkü bu tür hadiseler bizim için çok önemli. Geldiğimizde yunusun biraz zor alınabilir bir yerde olduğunu gördük. Ekiplerimizce ciddi insani emek sarf edilerek yunusa gidildi. Ölmüş olduğu da görüldü. Hep beraber hareket ederek yunusu kıyıya aldık. Tabi beklediğimiz gibi bir hadise oldu, üzdü bizi. Çünkü yunusun üzerinde yaralar vardı. Muhtemelen denizlerde yunusların ağlara zarar verdiğini düşünen insanlar tarafından bu tür hadiseler gerçekleştiriliyor. Yunuslara zarar verilerek yaşamlarının son bulması böyle sağlanıyor. Özellikle balıkçıların ağlarına zarar verdiği düşünülerek yunuslar düşman olarak görülüyor. Fakat aslında onlar mı bizim balığımıza müdahale ediyor yoksa biz mi onlarınkine? Burası tartışılır” ifadelerini kullandı.