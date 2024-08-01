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Yaşam
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Marmara Denizi kızıla boyandı

2024-08-01 10:54:15
Marmara Denizi kızıla boyandı

Tekirdağ'da poyrazın etkisiyle kıyılar kızıl yosunla kaplandı.

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Foto - Marmara Denizi kızıla boyandı

Marmara Deniz’inin Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi kıyıları, poyrazın etkisiyle kızıl yosunlarla kaplandı.

#2
Foto - Marmara Denizi kızıla boyandı

Poyrazın esmesiyle kıyılara doğru sürüklenen kızıl yosunlar, sahilde geniş alanları kapladı.

#3
Foto - Marmara Denizi kızıla boyandı

Deniz yüzeyinde ve kıyı boyunca gözlemlenen bu doğa olayı, bölge sakinlerinin dikkatini çekti. Kıyıya vuran kızıl yosunlar, hem görsel olarak dikkat çekerken çevre sakinleri arasında endişe oluşturdu. Kızıl yosunların biriktiği alanda aynı zaman yoğun yosun kokusu yayıldı.

#4
Foto - Marmara Denizi kızıla boyandı

Yetkililer, bu tür yosun patlamalarının mevsimsel ve doğa olaylarına bağlı olarak zaman zaman meydana geldiğini belirtti.

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