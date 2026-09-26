  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Neden forvet yetiştiremiyoruz? 'Sahanın her yerinde üçgenler yapabilen' bir takım değiliz... Meriç'te yer fıstığı mesaisi başladı! Tarlalarda hasat heyecanı Karadeniz’de palamut bereketi: Ağlar ağırlaştı, tezgahlar şenlendi Kalbi koruyan 3 basit beslenme alışkanlığı... Harvard kanıtladı: Son yıllarda kalp krizi sıradan oldu Milleti soyup soğana çevirmişlerdi! Türkiye’yi sarsan fon soruşturmasında yeni gelişme Ödemiş halkı şehidini unutmadı: 15 Temmuz şehidi adı verilen İHL’de anıldı İstanbul’da Kültür Yolu heyecanı: 400’ü aşkın etkinlik ve sanat şöleni başladı!  Otomobil devi gemileri yaktı: Ucuz elektrikli otomobil geliyor! Tarih verildi! Dolar kuru 11 lira birden artacak
Gündem
4
Yeniakit Publisher
Market raflarında dev yasak! Tarih verildi, resmen başlıyor

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Market raflarında dev yasak! Tarih verildi, resmen başlıyor

Avrupa Birliği'nin tescillenmemiş ve kanıtlanamayan "ekolojik" veya "doğa dostu" gibi çevreci iddialara yönelik getirdiği kapsamlı kısıtlamalar iki gün içinde resmi olarak yürürlüğe giriyor. Tüketicileri yanıltan pazarlama taktiklerini ortadan kaldırmayı amaçlayan bu yeni küresel düzenlemenin bir benzeri Türkiye'de de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından titizlikle uygulanıyor. Üretici ve markaların idari para cezalarıyla karşılaşmamak için 31 Aralık 2026'ya kadar ambalajlarını tamamen bu yeni sisteme uyarlaması zorunlu tutuluyor.

#1
Foto - Market raflarında dev yasak! Tarih verildi, resmen başlıyor

Süpermarket raflarındaki gıda, temizlik ve kişisel bakım ürünlerinin ambalajlarında sıkça karşılaşılan “ekolojik”, “doğa dostu” veya “biyolojik olarak parçalanabilir” gibi ifadelere yönelik küresel çapta büyük bir kısıtlama dönemi başladı. Tüketicilerin çevresel hassasiyetlerini istismar eden ve “yeşil aklama” olarak adlandırılan pazarlama taktiklerine karşı sert adımlar atılıyor. (AB) 2024/825 sayılı karar doğrultusunda, kanıtlanamayan çevreci iddiaların ambalajlarda kullanılması tamamen sınırlandırılıyor. Avrupa’da yeni kurallar doğrultusunda marketler artık doğrulanmamış çevreci sloganları ürünlerine veya reklam filmlerine ekleyemeyecek. “Çevre dostu” veya “ekolojik” ibaresini kullanmak isteyen üreticiler, bu durumu resmi sertifikalarla kanıtlamak zorunda kalacak.

#2
Foto - Market raflarında dev yasak! Tarih verildi, resmen başlıyor

Gerekçelendirilemeyen hiçbir iddianın ambalaj üzerinde yer almasına izin verilmeyecek. Pazarlamada sıkça başvurulan bir diğer yanılsamanın da önüne geçiliyor. Sadece dış ambalajı geri dönüştürülmüş malzemeden üretilen bir ürünün, sanki içeriği de tamamen doğa dostuymuş gibi sunulması engellenecek. Ürünün yalnızca tek bir parçası çevresel fayda sağlıyorsa, bu durum etikette açıkça belirtilmek zorunda olacak. Ayrıca yalnızca emisyon dengelemeye dayanan “iklim nötr” ifadelerine de belirgin sınırlamalar getiriliyor. Yapılan bu reformla birlikte temel hedef; belgesiz, kanıtsız ve tüketiciyi yanıltmaya yönelik pazarlama söylemlerini raflardan tamamen temizlemek.

#3
Foto - Market raflarında dev yasak! Tarih verildi, resmen başlıyor

Avrupa’daki yeni kuralların bir benzeri Türkiye’de de uygulanmaya devam ediyor. Türkiye’de Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda etiketlerindeki yanıltıcı ifade dönemini sonlandırdı. Yapılan düzenlemeyle “yüzde 100 doğal”, “hakiki”, “taze sıkılmış” gibi abartılı ifadeler ile yanıltıcı görseller yasaklandı; “günlük” ibaresi ise yalnızca raf ömrü 24 saat olan ürünlerle sınırlandırıldı. Tüketiciyi yanıltan markalara idari para cezası ve ambalaj düzeltme zorunluluğu getirilirken, sektörün bu yeni sisteme 31 Aralık 2026’ya kadar tamamen uyum sağlaması gerekiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türk Başbakan, Yahudiler kadar Cem Özdemir’i de korkuttu: ‘Ermeni’ Cem: İzin vermiycem!
Dünya

Türk Başbakan, Yahudiler kadar Cem Özdemir’i de korkuttu: ‘Ermeni’ Cem: İzin vermiycem!

Almanya’da Türkiye’nin Ermenilere soykırım yaptığı yalanının parlamentoda kabul edilmesine öncülük ettikten sonra ismi ‘Ermeni Cem’e çıkan Y..
ABD'nin yaptırımları sonrası dev karar! BAE İran uçuşlarını ikinci bir duyuruya kadar tamamen askıya aldı!
Gündem

ABD'nin yaptırımları sonrası dev karar! BAE İran uçuşlarını ikinci bir duyuruya kadar tamamen askıya aldı!

Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran hava yolu şirketlerine yönelik devreye soktuğu yaptırımlar çerçevesinde radi..
Herkessalonu terk etti onlar kaldı: İslam alemine ve Erdoğan'a hakaretler eden Netanyahu'ya Azerbaycan ve BAE'den destek!
Dünya

Herkessalonu terk etti onlar kaldı: İslam alemine ve Erdoğan'a hakaretler eden Netanyahu'ya Azerbaycan ve BAE'den destek!

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda tarihi anlar yaşandı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu kürsüye çıktığı anda, aralarında Türkiye..
1915 Çanakkale Köprüsü'nde kaçakçılara darbe!
Yerel

1915 Çanakkale Köprüsü'nde kaçakçılara darbe!

Çanakkale 1915 Köprüsü gişelerinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği yol kontrolü sırasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta, CITES s..
İran yanlısı hükümet gitti İsrail yanlısı hükümet geldi
Gündem

İran yanlısı hükümet gitti İsrail yanlısı hükümet geldi

Kolombiya’da Gustavo Petro döneminin sona ermesiyle dış politikada dikkat çeken bir eksen değişikliği yaşandı. Gazze’deki saldırılar nedeniy..
Mekke İttifakı harekete geçti! Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’dan kritik Riyad zirvesi
Gündem

Mekke İttifakı harekete geçti! Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’dan kritik Riyad zirvesi

Suudi Arabistan’ın “acil toplantı” çağrısının ardından Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında beklenen kritik buluşma gerçekleşti. Genelku..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23