Market raflarında dev yasak! Tarih verildi, resmen başlıyor
Avrupa Birliği'nin tescillenmemiş ve kanıtlanamayan "ekolojik" veya "doğa dostu" gibi çevreci iddialara yönelik getirdiği kapsamlı kısıtlamalar iki gün içinde resmi olarak yürürlüğe giriyor. Tüketicileri yanıltan pazarlama taktiklerini ortadan kaldırmayı amaçlayan bu yeni küresel düzenlemenin bir benzeri Türkiye'de de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından titizlikle uygulanıyor. Üretici ve markaların idari para cezalarıyla karşılaşmamak için 31 Aralık 2026'ya kadar ambalajlarını tamamen bu yeni sisteme uyarlaması zorunlu tutuluyor.