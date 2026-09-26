Market raflarında dev yasak! Tarih verildi, resmen başlıyor

Gerekçelendirilemeyen hiçbir iddianın ambalaj üzerinde yer almasına izin verilmeyecek. Pazarlamada sıkça başvurulan bir diğer yanılsamanın da önüne geçiliyor. Sadece dış ambalajı geri dönüştürülmüş malzemeden üretilen bir ürünün, sanki içeriği de tamamen doğa dostuymuş gibi sunulması engellenecek. Ürünün yalnızca tek bir parçası çevresel fayda sağlıyorsa, bu durum etikette açıkça belirtilmek zorunda olacak. Ayrıca yalnızca emisyon dengelemeye dayanan “iklim nötr” ifadelerine de belirgin sınırlamalar getiriliyor. Yapılan bu reformla birlikte temel hedef; belgesiz, kanıtsız ve tüketiciyi yanıltmaya yönelik pazarlama söylemlerini raflardan tamamen temizlemek.