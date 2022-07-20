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Teknoloji-Bilişim
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Mark Zuckerberg’e dava şoku

2022-07-20 19:36:43
Mark Zuckerberg’e dava şoku

Meta ve MetaX isimli iki şirket arasındaki isim davası kızıştı. Mark Zuckerberg'in yeni markası için kritik süreç başladı.

#1
Foto - Geçtiğimiz yıl şirket ismini Facebook’tan Meta Platforms’a çeviren Mark Zuckerberg, metaverse’e milyarlarca dolar yatırım yapmayı planlıyor.

Geçtiğimiz yıl şirket ismini Facebook’tan Meta Platforms’a çeviren Mark Zuckerberg, metaverse’e milyarlarca dolar yatırım yapmayı planlıyor.

#2
Foto - Ancak yaklaşık 12 yaşındaki bir VR firması, Meta ismini patentlediğini iddia ederek Meta Platforms’a dava açtı.

Ancak yaklaşık 12 yaşındaki bir VR firması, Meta ismini patentlediğini iddia ederek Meta Platforms’a dava açtı.

#3
Foto - MetaX LLC olarak 2010 yılında kurulan bir VR firması, Mark Zuckerberg’in isim ihlalinde bulunduğunu söyledi.

MetaX LLC olarak 2010 yılında kurulan bir VR firması, Mark Zuckerberg’in isim ihlalinde bulunduğunu söyledi.

#4
Foto - Meta’ya dava açan bu küçük girişim, 2016’da ticari marka başvurusunda bulunduğunu ve 2020 yılında ise ismini tescil ettiğini söyledi.

Meta’ya dava açan bu küçük girişim, 2016’da ticari marka başvurusunda bulunduğunu ve 2020 yılında ise ismini tescil ettiğini söyledi.

#5
Foto - MetaX kurucusu Justin Bolognino tarafından Twitter’da yapılan bazı açıklamalar, MetaX’in yeni karardan olumsuz etkilendiğini ortaya koydu. Birçok kişiye Facebook ile ilgilerinin olmadığını söylemek zorunda kalan Bolognino, Meta tarafından satın alınmadıklarını kanıtlamak için “kan, ter ve gözyaşı” döktüğünü söyledi.

MetaX kurucusu Justin Bolognino tarafından Twitter’da yapılan bazı açıklamalar, MetaX’in yeni karardan olumsuz etkilendiğini ortaya koydu. Birçok kişiye Facebook ile ilgilerinin olmadığını söylemek zorunda kalan Bolognino, Meta tarafından satın alınmadıklarını kanıtlamak için “kan, ter ve gözyaşı” döktüğünü söyledi.

#6
Foto - Dava dosyasına göre Justin Bolognino, Meta ile çok defa iletişime geçmek istedi. Facebook yöneticileriyle ilk olarak 2017 yılında konuştuğunu ve olası bir isim değişikliğinin “mümkün olmayacağına” ikna etmeye çalıştığını söyledi.

Dava dosyasına göre Justin Bolognino, Meta ile çok defa iletişime geçmek istedi. Facebook yöneticileriyle ilk olarak 2017 yılında konuştuğunu ve olası bir isim değişikliğinin “mümkün olmayacağına” ikna etmeye çalıştığını söyledi.

#7
Foto - Bunun üzerine Facebook yöneticilerinin şirketle ilgilendiğini ve ortak bir proje geliştirdiğini ortaya koydu.

Bunun üzerine Facebook yöneticilerinin şirketle ilgilendiğini ve ortak bir proje geliştirdiğini ortaya koydu.

#8
Foto - Facebook’un olası bir artırılmış gerçeklik ve yapay zeka projesi için iletişimi sürdürdüğünü belirtti, ancak bu projenin detayları paylaşılmadı.

Facebook’un olası bir artırılmış gerçeklik ve yapay zeka projesi için iletişimi sürdürdüğünü belirtti, ancak bu projenin detayları paylaşılmadı.

#9
Foto - Yine de Facebook’un yeniden markalaşma çabasına karşı gelemedi ve Mark Zuckerberg Meta Platforms’u resmen duyurdu. Sekiz ay boyunca tartıştıklarını söyleyen Bolognino, dava dosyasında maddi ve manevi tazminat istediğini açıkladı.

Yine de Facebook’un yeniden markalaşma çabasına karşı gelemedi ve Mark Zuckerberg Meta Platforms’u resmen duyurdu. Sekiz ay boyunca tartıştıklarını söyleyen Bolognino, dava dosyasında maddi ve manevi tazminat istediğini açıkladı.

#10
Foto - MetaX ayrıca Mark Zuckerberg’in logosunun da hatalı olduğunu iddia etti. Bolognino, her iki şirketin de “M” harfine benzer logolar kullandığını belirtti.

MetaX ayrıca Mark Zuckerberg’in logosunun da hatalı olduğunu iddia etti. Bolognino, her iki şirketin de “M” harfine benzer logolar kullandığını belirtti.

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