Mark Zuckerberg, Apple'ın yeni ürününü küçümsedi

Ama bakın, duyurularının şirketlerimizin buna getirdiği değerler ve vizyondaki farkı gerçekten çok önemli. Ürünlerimizin mümkün olduğunca herkes tarafından erişilebilir ve uygun fiyatlı olmasını sağlamak için yenilik yapıyoruz ve bu, yaptığımız işin temel bir parçası. On milyonlarca Quest sattık.” ”Daha da önemlisi, metaverse ve varlık vizyonumuz temelde sosyaldir. İnsanların yeni yollarla etkileşim kurması ve yeni şekillerde daha yakın hissetmesiyle ilgilidir. Cihazımız aynı zamanda aktif olmak ve bir şeyler yapmakla ilgili. Aksine, gösterdikleri her demo, tek başına bir kanepede oturan bir kişiydi. Demek istediğim, bu, bilgi işlemin geleceğinin vizyonu olabilir, ama benim istediğim bu değil. Buna nasıl yaklaştığımız konusunda gerçek bir felsefi fark var. Ve orada ne ortaya koyduklarını ve nasıl rekabet edeceklerini görmek beni daha da heyecanlandırdı ve yaptığımız şeyin önemli olduğu ve başarılı olacağı konusunda birçok yönden iyimser oldu. Ama eğlenceli bir yolculuk olacak.”