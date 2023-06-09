2023-06-09 03:31:11 Mark Zuckerberg, Apple'ın yeni ürününü küçümsedi
WWDC 2023 sunumunda ortaya çıkan Apple Vision Pro, Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg tarafından küçümsendi.
WWDC 2023 sunumunda ortaya çıkan Apple Vision Pro, Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg tarafından küçümsendi.
Geçtiğimiz günlerde WWDC 2023 sunumuyla birlikte Apple, uzun süredir çalıştıkları Apple Vision Pro’yu tanıttı. Oldukça ilgi gören karma gerçeklik gözlüğü, sunuma tam anlamıyla damga vurdu. Karma gerçeklik gözlüğü anlamında rakibi olan Meta’dan ise ilk açıklama geldi. Mark Zuckerberg Apple Vision Pro hakkında uzun bir açıklama yaptı.
Mark Zuckerberg Apple Vision Pro’yu etkileyici bulmadı! Bugün The Verge’ün de katıldığı Meta çalışanlarıyla şirket çapında yapılan bir toplantıda CEO Zuckerberg, Apple’ın cihazının teknolojide Meta’nın “halihazırda keşfetmediği” herhangi bir büyük atılım sunmadığını ve insanların cihazı nasıl kullanacaklarına ilişkin vizyonunun “olmadığını” söyledi.
Ayrıca CEO, Meta’nın yaklaşmakta olan Quest 3 kulaklığının Vision Pro’nun 3.499 dolar fiyat etiketine kıyasla fiyatının 499 dolar olması ile çok daha ucuz olacağına ve Meta’ya daha geniş bir kullanıcı tabanına ulaşma fırsatı vereceğine işaret etti. Zuckerberg, yaptığı açıklamalara göre Apple Vision Pro’yu pek de beğenmemiş.
Zuckerberg, Quest’in “insanların yeni yollarla etkileşim kurması ve kendilerini daha yakın hissetmesi” ve aynı zamanda “aktif olma ve bir şeyler yapma” ile ilgili olduğunu söyledi.
Apple’ın bu hafta başlarında yaptığı WWDC sunumu için ise CEO, “Aksine, gösterdikleri her demo, kanepede tek başına oturan bir kişiydi. Yani, bu sektörün geleceğinin vizyonu bu olabilir, ama benim istediğim bu değil.” ifadelerini kullandı.
Meta, uzun süredir kendisini sanal ve artırılmış gerçeklik alanında lider olarak konumlandırmaya çalışıyor ve bu çabaya yılda milyarlarca dolar harcıyor. Bu durum da bazı yatırımcılar arasında endişeye neden oluyor. Apple gözlüğünün piyasaya sürülmesi, Meta adına büyük bir rekabet tehdidi oluşturuyor.
Mark Zuckerberg Apple Vision Pro hakkında şu açıklamaları yaptı: ”Apple nihayet karma gözlüğünü duyurdu, bu yüzden biraz bunun hakkında konuşmak istiyorum. Ne göndereceklerini gerçekten merak ediyordum. Ve açıkçası henüz görmedim, bu yüzden onunla oynadıkça ve ne olduğunu ve insanların onu nasıl kullandığını gördükçe daha fazla şey öğreneceğim. İlk başta gördüğüm kadarıyla, iyi haber şu ki, ekiplerimizin daha önce keşfetmediği ve düşünmediği hiçbir sihirli çözüm yok. Daha yüksek çözünürlüklü bir ekranla gittiler, tüm teknolojilerinden yedi kat daha pahalı ve şimdi o kadar çok enerji gerektiriyor ki, artık onu kullanmak için bir pile ve ona bağlı bir kabloya ihtiyacınız var.
Ama bakın, duyurularının şirketlerimizin buna getirdiği değerler ve vizyondaki farkı gerçekten çok önemli. Ürünlerimizin mümkün olduğunca herkes tarafından erişilebilir ve uygun fiyatlı olmasını sağlamak için yenilik yapıyoruz ve bu, yaptığımız işin temel bir parçası. On milyonlarca Quest sattık.” ”Daha da önemlisi, metaverse ve varlık vizyonumuz temelde sosyaldir. İnsanların yeni yollarla etkileşim kurması ve yeni şekillerde daha yakın hissetmesiyle ilgilidir. Cihazımız aynı zamanda aktif olmak ve bir şeyler yapmakla ilgili. Aksine, gösterdikleri her demo, tek başına bir kanepede oturan bir kişiydi. Demek istediğim, bu, bilgi işlemin geleceğinin vizyonu olabilir, ama benim istediğim bu değil. Buna nasıl yaklaştığımız konusunda gerçek bir felsefi fark var. Ve orada ne ortaya koyduklarını ve nasıl rekabet edeceklerini görmek beni daha da heyecanlandırdı ve yaptığımız şeyin önemli olduğu ve başarılı olacağı konusunda birçok yönden iyimser oldu. Ama eğlenceli bir yolculuk olacak.”
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