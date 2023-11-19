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Yaşam
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Mardin'de yollar göle döndü

2023-11-19 19:54:13
Mardin'de yollar göle döndü

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde şiddetli yağış sonrası yollar göle döndü.

#1
Foto - Mardin'de yollar göle döndü

Mazıdağı'nın girişi başta olmak üzere ara sokaklar ve caddelerde şiddetli yağış sonrası yollar göle döndü.

#2
Foto - Mardin'de yollar göle döndü

İlçede ana cadde ve sokaklarda şiddetli yağış nedeniyle sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

#3
Foto - Mardin'de yollar göle döndü

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