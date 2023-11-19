2023-11-19 19:54:13 Mardin'de yollar göle döndü
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde şiddetli yağış sonrası yollar göle döndü.
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Mardin'in Mazıdağı ilçesinde şiddetli yağış sonrası yollar göle döndü.
Mazıdağı'nın girişi başta olmak üzere ara sokaklar ve caddelerde şiddetli yağış sonrası yollar göle döndü.
İlçede ana cadde ve sokaklarda şiddetli yağış nedeniyle sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.
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