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Hayat-Aktüel
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Mardin'de otomobil kazası: Yaralılar var

2021-06-17 19:30:43
Mardin'de otomobil kazası: Yaralılar var

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı.

#1
Foto - Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 CBK 286 plakalı otomobil, Kızıltepe-Nusaybin kara yolunun Kuyular Mahallesi mevkisinde devrildi. Kazada Mehmet (48), Selamet (45) ve Abdulbaki Saday (55) ile Hatice Kayar (50) yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 CBK 286 plakalı otomobil, Kızıltepe-Nusaybin kara yolunun Kuyular Mahallesi mevkisinde devrildi. Kazada Mehmet (48), Selamet (45) ve Abdulbaki Saday (55) ile Hatice Kayar (50) yaralandı.

#2
Foto - Yaralılar, sağlık ekiplerince Kızıltepe ve Mardin Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Yaralılardan Kayar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Kızıltepe ve Mardin Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Yaralılardan Kayar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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