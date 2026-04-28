F-35 ve B-2 uçaklarını görünmez kılan Ergün Kırlıkovalı'dan kritik çıkış: Türkiye bunu yapmalı

Yükseköğretim Kurulu tarafından başlatılan ve öğrencilerin uzun süreli iş yeri deneyimi kazanmasını sağlayan uygulamalı eğitim modelini de değerlendiren Kırlıkovalı, bu yaklaşımın hem öğrenciler hem de sektör açısından önemli kazanımlar sağlayacağını ifade etti. Üniversite öğrencilerinin Ar-Ge süreçlerine daha erken dahil edilmesi gerektiğini vurgulayan Kırlıkovalı, teknoparklar ve laboratuvarların daha etkin kullanılmasının önemine değindi. Öğrencilerin fikirlerini test edebilecekleri ortamların yaygınlaştırılmasının inovasyon süreçlerini hızlandıracağını belirtti. Türkiye’nin savunma sanayisinde yalnızca ürün geliştirmediğini aynı zamanda güçlü bir ekosistem inşa ettiğini ifade eden Kırlıkovalı, bu sürecin gelecek nesiller için önemli bir altyapı oluşturduğunu kaydetti.