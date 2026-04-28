F-35 ve B-2 uçaklarını görünmez kılan Ergün Kırlıkovalı'dan kritik çıkış: Türkiye bunu yapmalı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

F-35 ve B-2 uçaklarını görünmez kılan Ergün Kırlıkovalı'dan kritik çıkış: Türkiye bunu yapmalı

Hava araçlarında radardan gizlenme teknolojisinde kritik role sahip polimerleri geliştiren Türk mühendis Ergün Kırlıkovalı, YÖK'e ziyaret düzenledi.

Foto - F-35 ve B-2 uçaklarını görünmez kılan Ergün Kırlıkovalı'dan kritik çıkış: Türkiye bunu yapmalı

Dünyanın en gelişmiş savaş uçakları olarak kabul edilen F-35 ve B-2 Spirit’in, radarlardan gizlenmesini sağlayan 'görünmezlik kaplaması'nın arkasındaki isim olan Türk bilim insanı Ergün Kırlıkovalı, Yükseköğretim Kurulu'nu (YÖK) ziyaret etti.

Foto - F-35 ve B-2 uçaklarını görünmez kılan Ergün Kırlıkovalı'dan kritik çıkış: Türkiye bunu yapmalı

ABD merkezli Integrated Polymer Industries şirketinin kurucusu olan Ergün Kırlıkovalı, havacılık dünyasında görünmezlik teknolojisinin mimarı olarak tanınıyor. 1980’li yıllardan bu yana radar sinyallerini emen polimerler üzerine çalışmalar yürüten Kırlıkovalı, 1992’den itibaren B-2 Spirit stratejik bombardıman uçağının tek malzeme tedarikçisi olurken, 2006’dan bu yana F-35 Lightning 2 uçaklarının radarda görünmemesini sağlayan kaplama teknolojisinin geliştirilmesinde yetkili isim olarak öne çıkıyor.

Foto - F-35 ve B-2 uçaklarını görünmez kılan Ergün Kırlıkovalı'dan kritik çıkış: Türkiye bunu yapmalı

Türkiye’nin savunma sanayisinde önemli bir sıçrama gerçekleştirdiğini ifade eden Kırlıkovalı, ziyaretleri kapsamında edindiği izlenimlere ilişkin, "TUSAŞ’ı gezdim, KAAN’ı gördüm. ASELSAN’ı ziyaret ettim. Müthiş etkilendim. Çok güzel buluşlar var. Türkiye sadece başka yerde gördüğünü taklit etmiyor, üzerine koyuyor. Özellikle insansız hava araçları alanında küresel ölçekte bence bir numaraya oturdu" değerlendirmesinde bulundu. Türkiye’nin bu alanda kararlılıkla ilerlemesi gerektiğini vurgulayan Kırlıkovalı, inovasyon ve yaratıcılığın birbirini besleyen bir süreç olduğunu kaydetti.

Foto - F-35 ve B-2 uçaklarını görünmez kılan Ergün Kırlıkovalı'dan kritik çıkış: Türkiye bunu yapmalı

Türkiye’de üniversitelerin gerek savunma sanayisine gerekse diğer sanayiye çok önemli katkı sağlayacak düzeyde olduğunu kaydeden Kırlıkovalı, "Üniversitelerdeki bilgi ve insan kaynağı, üniversite-sanayi iş birliği için büyük fırsat. Üniversitelerde bu beyin gücü var. Ancak bu gücü sanayinin ihtiyaçlarına daha etkin cevap verecek şekilde organize etmemiz gerekiyor. Daha güçlü ve sürekli iş birlikleri kurulabilir" dedi.

Foto - F-35 ve B-2 uçaklarını görünmez kılan Ergün Kırlıkovalı'dan kritik çıkış: Türkiye bunu yapmalı

Yükseköğretim Kurulu tarafından başlatılan ve öğrencilerin uzun süreli iş yeri deneyimi kazanmasını sağlayan uygulamalı eğitim modelini de değerlendiren Kırlıkovalı, bu yaklaşımın hem öğrenciler hem de sektör açısından önemli kazanımlar sağlayacağını ifade etti. Üniversite öğrencilerinin Ar-Ge süreçlerine daha erken dahil edilmesi gerektiğini vurgulayan Kırlıkovalı, teknoparklar ve laboratuvarların daha etkin kullanılmasının önemine değindi. Öğrencilerin fikirlerini test edebilecekleri ortamların yaygınlaştırılmasının inovasyon süreçlerini hızlandıracağını belirtti. Türkiye’nin savunma sanayisinde yalnızca ürün geliştirmediğini aynı zamanda güçlü bir ekosistem inşa ettiğini ifade eden Kırlıkovalı, bu sürecin gelecek nesiller için önemli bir altyapı oluşturduğunu kaydetti.

Foto - F-35 ve B-2 uçaklarını görünmez kılan Ergün Kırlıkovalı'dan kritik çıkış: Türkiye bunu yapmalı

Yükseköğretim Kurulu bünyesinde yürütülen bilim iletişimi faaliyetlerine de değinen Kırlıkovalı, "Gençlerimizi bilimle buluşturmak sadece kitaplarla olmuyor. Sadece anlatmakla da olmuyor. Bunları gerçek hayattan gelen tecrübelerle zenginleştirmek gerekiyor" dedi. Yükseköğretim Kurulunun bilim iletişimi alanındaki çalışmalarını takdir ettiğini ifade eden Kırlıkovalı, "Yükseköğretim Kurulunun bilim iletişimi modeli tüm Türkiye’ye hızla yayılabilecek güçlü bir potansiyel taşıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Foto - F-35 ve B-2 uçaklarını görünmez kılan Ergün Kırlıkovalı'dan kritik çıkış: Türkiye bunu yapmalı

Kırlıkovalı, gençlere yönelik mesajında, üniversite eğitiminin yalnızca sınıf geçmek için değil öğrenmek için değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Üniversitenin öğrenmeyi öğrenme süreci olduğunu belirten Kırlıkovalı, asıl öğrenmenin mezuniyet sonrasında devam ettiğini ifade etti. (DHA)

Kur’an dersi verdi diye bir hoca dövülerek öldürüldü!
Aktüel

Kur’an dersi verdi diye bir hoca dövülerek öldürüldü!

Tek parti döneminin din düşmanı uygulamaları, Anadolu'nun dört bir yanında derin yaralar açtı. Camiler susturuldu, Kur’an eğitimi yasaklandı..
Türk hava sahasına giremedi! İsrail Cumhurbaşkanı adeta mahsur kaldı
Dünya

Türk hava sahasına giremedi! İsrail Cumhurbaşkanı adeta mahsur kaldı

İsrail Cumhurbaşkanı, Türk hava sahasına giremediği için Avrupa ve Rusya üzerinden Kazakistan'a 8 saatte uçtu.

Tüm gazeteciler 'YAKLAŞMA!' dedi: Bir kereden çok şey olur!
Gündem

Tüm gazeteciler 'YAKLAŞMA!' dedi: Bir kereden çok şey olur!

Uyuşturucu ile Mücadele konusunda bir farkındalık oluşturmak için Türkiye Basın Federasyonu tüm gazetecileri bir araya getirdi. Sosyal sorum..
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş açıklama: 3 yılda 3 milyon genci istihdam edeceğiz
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş açıklama: 3 yılda 3 milyon genci istihdam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Hedefimiz; gelecek 3 yılda 3 milyon gencimizi istihdama kazandırmaktır. Projemizle çalışma hayatımıza y..
İYİ Parti'den faş karar! Görevden alındılar
Gündem

İYİ Parti'den faş karar! Görevden alındılar

Suların bir türlü durulmadığı İYİ Parti'de Manisa İl Başkanı Yunus Koca ve yönetimi görevden alındı.

Gazze'de insanı çıldırtan görüntü!
Dünya

Gazze'de insanı çıldırtan görüntü!

Katil israil askerleri Gazze'de bir çocuğu vurarak şehit etti. Ardından onun naaşını almaya gelen adama da ateş açtı.
