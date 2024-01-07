2024-01-07 15:04:43 Maraş depreminde 72 kişiye mezar olmuştu! İsias Oteli'nin sahibinin ifadesini duyan kulaklarına inanamadı! “Yok artık daha neler” diyeceksiniz
Adıyaman'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan, 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Oteli'ne ilişkin davada ifade veren otel sahibi tutuklu Ahmet Bozkurt, "Ben işimi düzgün yaptım. Eğer deprem 7.7 yerine 7.2 şiddetinde olsaydı binam yıkılmayacaktı." dedi. Adıyaman'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan, 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Oteli'ne ilişkin 5'i tutuklu 11 sanığın yargılanmasına devam edildi. Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin zemin katındaki çok amaçlı konferans salonunda çarşamba günü görülmeye başlanan duruşmaya, sanıklar, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla bağlandı.