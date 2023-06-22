Mansur Yavaş'ın işçi kıyımı böyle ortaya çıktı! Oy vermeyen AK Partili işçiler işten atılıyor

"MANSUR YAVAŞ SÖYLEDİKLERİNİN TAM TERSİNİ YAPTI" Özcan şöyle devam etti; "Mansur Yavaş 31 Mart yerel seçimleri öncesi Dereboyu Caddesinde düzenlediği mitinginde 'Evine ekmek götüren insanı neden işten çıkarayım? Ekmekle oynayan namussuzdur, alçaktır; bu kadar net. Atacağımız insanlar belli. Duvarlara benimle ilgili Kürtçe slogan yazan adam atılacak. EGO'da genel müdürlük yapıp, kalkıp, sağda solda seçim bürosu açanlar, sandıklarda görevlendirilenler atılacak' diye insanları kandırmıştır. Yavaş bu söylemlerinin tam tersini yapmıştır. Belediye bünyesinde çalışan ve kendi döneminden önce giren bütün personeli fişlediler. AK Parti'ye oy veren herkesi işten çıkarıyorlar. İnsanların ekmeklerine kan doğradılar. Halk Ekmek'te çalışan 30 personel görevden çıkarıldı. İşsizlik maaşı da alamıyorlar Daha da arkadan gelen 30 kişilik liste var. Kendi aldıkları adamlardan da hayır görmemişler. Üretim tesisinde bir vardiyada 36 personel görev yaparken seçim döneminde bu insanların 10'unu izinli gösterip seçim çalışmaları için görevlendirdiler. Simit, poğaça bölümünde çalışan adamları da seçim günü sabaha kadar ihtiyaçların karşılanması için gönderildi."