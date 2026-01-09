Transfer Fenerbahçe'de alev alev yanacak: Sörloth için umut doğdu! Her şey Fenerbahçe'nin elinde
İspanyol basınından Fenerbahçe'nin bir süredir gündeminde yer alan Alexander Sörloth için dikkat çeken bir iddia geldi.
Ara transfer dönemine hızlı bir başlangıç yaparak Musaba ve Guendouzzi'yi renklerine bağlayan Fenerbahçe'nin durmaya hiç niyeti yok. Hücum hattına takviye yapmak isteyen sarı-lacivertlilerin gündemine gelen isimlerden biri de Alexander Sörloth olmuştu.
Fichajes'in haberine göre; cazip bir teklif gelmesi durumunda Norveçli futbolcunun satışına onay verilecek.
Haber detayında Fenerbahçe'nin Sörloth'a ilgisinin son saatlerde ivme kazandığı vurgulanırken, 30 milyon euroyu aşabilecek bir teklife Atletico Madrid'i sıcak bakabileceği ileri sürüldü.
30 yaşındaki futbolcu cephesinde de sarı lacivertli takımdan gelecek cazip bir teklife olumlu yaklaşılacağının sinyalleri verildi.
Alexander Sörloth, bu sezon Atletico Madrid formasıyla toplamda 24 resmi karşılaşmada görev aldı. 30 yaşındaki deneyimli golcü bu maçlarda takımına 7 gol ve 1 asistlik katkı verdi.
