Bağışıklık Sistemini Güçlendirir Mandalina, soğuk mevsimde gerekli olan çok miktarda C vitamini içerir. Bağışıklık hücrelerini aktive ederek vücudun enfeksiyonlara ve virüslere karşı savaşmasına yardımcı olur. C vitamini konsantrasyonu, taşıma koşullarına ve mandalina çeşitlerine göre değişir. Nakliye sırasında dondurulan meyvelerde genellikle C vitamini miktarı düşer.