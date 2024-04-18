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Manchester’i şok etmişti! Galatasaray’dan hiç hesapta olmayan yıldız kararı! İşte bu hamle ortalığı fena karıştıracak…

2024-04-18 17:04:57
Manchester’i şok etmişti! Galatasaray’dan hiç hesapta olmayan yıldız kararı! İşte bu hamle ortalığı fena karıştıracak…

Son dakika transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de sezona fırtına gibi başlayan Galatasaray, şampiyonluk kupasını elde etmek istiyor. Ayrıca yaz transfer dönemi çalışmalarına da şimdiden başlayan sarı-kırmızılı ekip, geçtiğimiz gün oynan Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid forması ile Manchester City'i yıkan dünyaca ünlü yıldıza kancayı attı. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin tüm detayları...

#1
Foto - Manchester’i şok etmişti! Galatasaray’dan hiç hesapta olmayan yıldız kararı! İşte bu hamle ortalığı fena karıştıracak…

Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, bu sezona da Okan Buruk önderliğinde iyi bir başlangıç yaptı.

#2
Foto - Manchester’i şok etmişti! Galatasaray’dan hiç hesapta olmayan yıldız kararı! İşte bu hamle ortalığı fena karıştıracak…

Son olarak zorlu Alanyaspor deplasmanına konuk olan sarı-kırmızılılar, sahadan 4-0 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

#3
Foto - Manchester’i şok etmişti! Galatasaray’dan hiç hesapta olmayan yıldız kararı! İşte bu hamle ortalığı fena karıştıracak…

Bu skorla beraber toplam puanını 87 yapan Cimbom, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan ilerisinde liderlik koltuğunda oturuyor.

#4
Foto - Manchester’i şok etmişti! Galatasaray’dan hiç hesapta olmayan yıldız kararı! İşte bu hamle ortalığı fena karıştıracak…

Ligi şampiyonluk ile tamamlayıp doğrudan Devler Ligi'ne kalmanın planlarını yapan Galatasaray yönetimi, transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

#5
Foto - Manchester’i şok etmişti! Galatasaray’dan hiç hesapta olmayan yıldız kararı! İşte bu hamle ortalığı fena karıştıracak…

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Manchester City ile Real Madrid, İngiltere'de kozlarını paylaştı.

#6
Foto - Manchester’i şok etmişti! Galatasaray’dan hiç hesapta olmayan yıldız kararı! İşte bu hamle ortalığı fena karıştıracak…

3-3 sona eren ilk maçın ardından normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten karşılaşma seri penaltı atışlarına gitti.

#7
Foto - Manchester’i şok etmişti! Galatasaray’dan hiç hesapta olmayan yıldız kararı! İşte bu hamle ortalığı fena karıştıracak…

Madrid ekibi, Manchester City'yi deplasmanda seri penaltı atışları sonucu 4-3 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

#8
Foto - Manchester’i şok etmişti! Galatasaray’dan hiç hesapta olmayan yıldız kararı! İşte bu hamle ortalığı fena karıştıracak…

City'nin penaltıları Alvarez, Bernardo Silva ve Foden gole çevirirken, İspanyol devine galibiyeti getiren penaltıları Bellingham, Lucas Vazquez, Nacho ve Rüdiger kaydetti.

#9
Foto - Manchester’i şok etmişti! Galatasaray’dan hiç hesapta olmayan yıldız kararı! İşte bu hamle ortalığı fena karıştıracak…

Galatasaray, Manchester City hücum hattına kök söktüren ve seri penaltı atışlarında topu ağlara gönderen Nacho'ya kanca attı.

#10
Foto - Manchester’i şok etmişti! Galatasaray’dan hiç hesapta olmayan yıldız kararı! İşte bu hamle ortalığı fena karıştıracak…

34 yaşındaki stoper, David Alaba'nın sakatlığı ve Eder Militao'nun henüz takıma yeni dönmesinden dolayı ilk 11'de kendine yer buldu.

#11
Foto - Manchester’i şok etmişti! Galatasaray’dan hiç hesapta olmayan yıldız kararı! İşte bu hamle ortalığı fena karıştıracak…

Carlo Ancelotti'nin verdiği şansı iyi değerlendiren Nacho son olarak Manchester City ile oynanan mücadelede takımının en iyilerinden biri oldu.

#12
Foto - Manchester’i şok etmişti! Galatasaray’dan hiç hesapta olmayan yıldız kararı! İşte bu hamle ortalığı fena karıştıracak…

Ancelotti, tecrübeli İspanyol stopere bu sezon tüm kulvarlarda 36 kez forma şansı verdi. Ayrıca Nacho henüz gol veya asist katkısı sağlayamadı. Sabah'a göre; Futbolculuk kariyeri boyunca Real Madrid'den başka takımda forma giymeyen Nacho Fernandez'in Transfermarkt verilerine göre aktif olarak 4 milyon Euro piyasa değeri bulunmakta.

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