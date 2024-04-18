Manchester’i şok etmişti! Galatasaray’dan hiç hesapta olmayan yıldız kararı! İşte bu hamle ortalığı fena karıştıracak…

Ancelotti, tecrübeli İspanyol stopere bu sezon tüm kulvarlarda 36 kez forma şansı verdi. Ayrıca Nacho henüz gol veya asist katkısı sağlayamadı. Sabah'a göre; Futbolculuk kariyeri boyunca Real Madrid'den başka takımda forma giymeyen Nacho Fernandez'in Transfermarkt verilerine göre aktif olarak 4 milyon Euro piyasa değeri bulunmakta.