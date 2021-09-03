Malatya'da üç ayrı silahlı olay: 4 yaralı

Yaşanan tartışmanın ardından Ş.Ö., M.İ.A. tarafından açılan ateş sonucunda Ş.D. ile M.M.P. yaralandı. Yaralılardan Ş.D. ticari bir araçla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne diğer yaralı M.M.P. ise Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılırken, olayın şüphelileri bölgeden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, ekipler olayın gerçekleştiği işyerinde inceleme yaptı. Polis ekiplerinin her üç olayında şüphelilerini yakalamak için başlatmış olduğu çalışma sürüyor.