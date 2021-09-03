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Yaşam
7
Malatya'da üç ayrı silahlı olay: 4 yaralı

2021-09-03 02:07:37
Malatya'da üç ayrı silahlı olay: 4 yaralı

Malatya'da meydana gelen 3 ayrı silahlı olayda 4 kişi yaralandı.

#1
Foto - Edinilen bilgilere göre, gündüz saatlerinde Yeşilyurt ilçesine bağlı Konak Mahallesi'nde meydana gelen ilk olayda, 4 kişi tarafından araçla ikametinden alınan T.T. Toki konutları alt kısmında bahçelik bir alana götürülmesinin ardından burada M.Ç. tarafından darp edildikten sonra tüfekle vurularak yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, gündüz saatlerinde Yeşilyurt ilçesine bağlı Konak Mahallesi'nde meydana gelen ilk olayda, 4 kişi tarafından araçla ikametinden alınan T.T. Toki konutları alt kısmında bahçelik bir alana götürülmesinin ardından burada M.Ç. tarafından darp edildikten sonra tüfekle vurularak yaralandı.

#2
Foto - Şüpheli şahıs ve beraberindeki arkadaşları bölgeden ayrılırken, yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli şahıs ve beraberindeki arkadaşları bölgeden ayrılırken, yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

#3
Foto - Akşam saatlerinde Yeşilyurt İlçesine bağlı Gündüzbey Mahallesi'nde alacak verecek meselesi yüzünden meydana gelen ikinci olayda ise bir çay ocağında çay içtiği esnada daha önce tartıştığı İ.Y.'nin pompalı tüfekli saldırısına maruz kalan M.Ö. yaralandı.

Akşam saatlerinde Yeşilyurt İlçesine bağlı Gündüzbey Mahallesi'nde alacak verecek meselesi yüzünden meydana gelen ikinci olayda ise bir çay ocağında çay içtiği esnada daha önce tartıştığı İ.Y.'nin pompalı tüfekli saldırısına maruz kalan M.Ö. yaralandı.

#4
Foto - Kol ve göğüs kısmına isabet alan yaralı şahıs önce Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi'ne ardından da Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler 2 adet tüfek kartuşu buldu.

Kol ve göğüs kısmına isabet alan yaralı şahıs önce Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi'ne ardından da Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler 2 adet tüfek kartuşu buldu.

#5
Foto - Battalgazi ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi Nasuhi Caddesi üzerinde bulunan bir kafede meydana gelen son olayda ise iddiaya göre, gündüz saatlerinde yaşanan bir olayın ardından kafeye gelen kalabalık bir grup ile Ş.Ö., M.İ.A. arasında tartışma çıktı.

Battalgazi ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi Nasuhi Caddesi üzerinde bulunan bir kafede meydana gelen son olayda ise iddiaya göre, gündüz saatlerinde yaşanan bir olayın ardından kafeye gelen kalabalık bir grup ile Ş.Ö., M.İ.A. arasında tartışma çıktı.

#6
Foto - Yaşanan tartışmanın ardından Ş.Ö., M.İ.A. tarafından açılan ateş sonucunda Ş.D. ile M.M.P. yaralandı. Yaralılardan Ş.D. ticari bir araçla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne diğer yaralı M.M.P. ise Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılırken, olayın şüphelileri bölgeden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, ekipler olayın gerçekleştiği işyerinde inceleme yaptı. Polis ekiplerinin her üç olayında şüphelilerini yakalamak için başlatmış olduğu çalışma sürüyor.

Yaşanan tartışmanın ardından Ş.Ö., M.İ.A. tarafından açılan ateş sonucunda Ş.D. ile M.M.P. yaralandı. Yaralılardan Ş.D. ticari bir araçla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne diğer yaralı M.M.P. ise Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılırken, olayın şüphelileri bölgeden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, ekipler olayın gerçekleştiği işyerinde inceleme yaptı. Polis ekiplerinin her üç olayında şüphelilerini yakalamak için başlatmış olduğu çalışma sürüyor.

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