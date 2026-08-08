Malatya'da festival coşkusu: Kültür Yolu 149 etkinlikle başladı!

Programa, Malatya Valisi Seddar Yavuz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, ilçe belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Programda Vali Seddar Yavuz ile Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de konuşma yaptı. Festivalin açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, 6 Şubat depremlerinin ardından devlet ve millet dayanışmasıyla önemli çalışmalar yürütüldüğünü belirterek, Malatya'nın yeniden inşa sürecinde önemli mesafe kat ettiğini söyledi. Malatya'nın kültür, tarih, doğal güzellikler ve gastronomi açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu ifade eden Alpaslan, kentin doğru yatırımlar ve tanıtım çalışmalarıyla dünyanın önemli turizm merkezlerinden biri haline getirilebileceğini kaydetti.