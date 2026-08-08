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Malatya'da festival coşkusu: Kültür Yolu 149 etkinlikle başladı!

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Malatya'da festival coşkusu: Kültür Yolu 149 etkinlikle başladı!

Malatya Kültür Yolu Festivali, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın katılımıyla Arslantepe Karşılama Merkezi'nde düzenlenen programla start aldı.

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Foto - Malatya'da festival coşkusu: Kültür Yolu 149 etkinlikle başladı!

Programa, Malatya Valisi Seddar Yavuz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, ilçe belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Programda Vali Seddar Yavuz ile Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de konuşma yaptı. Festivalin açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, 6 Şubat depremlerinin ardından devlet ve millet dayanışmasıyla önemli çalışmalar yürütüldüğünü belirterek, Malatya'nın yeniden inşa sürecinde önemli mesafe kat ettiğini söyledi. Malatya'nın kültür, tarih, doğal güzellikler ve gastronomi açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu ifade eden Alpaslan, kentin doğru yatırımlar ve tanıtım çalışmalarıyla dünyanın önemli turizm merkezlerinden biri haline getirilebileceğini kaydetti.

#2
Foto - Malatya'da festival coşkusu: Kültür Yolu 149 etkinlikle başladı!

Geçtiğimiz günlerde Malatya'da bölgesel turizm çalıştayı düzenlendiğini hatırlatan Alpaslan, "Bölgemiz kültürüyle, tarihiyle, doğal güzellikleriyle, gastronomisiyle olağanüstü imkanlara ve büyük bir potansiyele sahip. Doğru yatırımlarla, doğru tanıtımlarla, tüm kurumlarımız ve paydaşlarımızla güzel çalışmalar yaparak Malatya ve bölgemizi dünyanın gözde turizm merkezlerinden biri yapacağız" dedi. Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yıl 13'üncü durağının Malatya olduğunu belirten Alpaslan, festivalin kentte ikinci kez düzenlendiğini söyledi. Festival kapsamında konser, sergi, söyleşi ve çeşitli kültürel etkinliklerin gerçekleştirileceğini aktaran Alpaslan, toplam 149 etkinliğin düzenleneceğini ifade etti.

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Foto - Malatya'da festival coşkusu: Kültür Yolu 149 etkinlikle başladı!

Festivalin önemli başlıklarından birinin gastronomi olduğunu belirten Alpaslan, Malatya'nın zengin mutfak kültürünün festival boyunca tanıtılacağını söyledi. Malatya'nın dünya kayısısının başkenti olduğunu ifade eden Alpaslan, etten bulgura, köfte çeşitlerinden kağıt kebabına kadar kentin gastronomik değerlerinin ziyaretçilerle buluşturulacağını belirtti. Uzman kurullar tarafından belirlenen 31 noktada gastronomi etkinlikleri düzenleneceğini ifade eden Alpaslan, Şef Ömür Akkor'un ev sahipliğinde gerçekleştirilecek atölye ve tadım etkinlikleriyle Malatya mutfağının özgün hikayesinin tanıtılacağını kaydetti. Festival kapsamında Yüzüncü Yıl Kent Parkı'nda kurulacak ana sahnede Ferhat Göçer başta olmak üzere çok sayıda sanatçının konser vereceğini belirten Alpaslan, çocuklar için de aynı alanda çocuk köyü kurulacağını söyledi.

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Foto - Malatya'da festival coşkusu: Kültür Yolu 149 etkinlikle başladı!

Festivalin Malatya'nın ticari ve turistik hareketliliğine önemli katkılar sunacağını ifade eden Alpaslan, "Şehirde festival var" diyerek tüm vatandaşları etkinliklere davet etti. Alpaslan, konuşmasının sonunda festivalin Malatya'ya ve Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyerek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

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