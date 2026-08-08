İbrahim Tatlıses'in oğlundan şaşırtan hamle! Nedeni belli oldu!
Şarkıcı İbrahim Tatlıses'in çocuklarıyla olan sorunları devam ederken, şarkıcının oğlu Ahmet Tatlıses'ten beklenmedin bir hamle geldi.
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Şarkıcı İbrahim Tatlıses'in çocuklarıyla olan sorunları devam ederken, şarkıcının oğlu Ahmet Tatlıses'ten beklenmedin bir hamle geldi.
Son olarak geçtiğimiz aylarda Tatlıses, "Dilan’a da, Ahmet’e de bir kuruş bırakırsam Allah beni toprak etsin. Sandalye bile bırakmayacağım. Layık değiller çünkü" ifadelerini kullanarak iki çocuğunu da mirasından men edeceğini açıklamıştı.
AHMET TATLI'DAN BEKLENMEDİK HAMLE
Babası İbrahim Tatlıses ile uzun süredir davalık olan Ahmet Tatlıses'ten dikkat çeken bir hamle geldi.
NEDENİ MERAK EDİLDİ Ahmet Tatlıses, babası İbrahim Tatlıses ile uzun süredir yürüttüğü hukuk mücadelesinde avukatlığını yapan Uğur Çelikel ile yollarını ayırdı.
Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunan Ahmet Tatlıses, eski avukatı Çelikel'i hukuki takip ve davaya özen konusunda yetersiz gördüğünü vurgulayarak bundan sonraki süreçte farklı hukukçularla çalışacağını belirtti.
Tatlıses'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Yaklaşık 4,5 yıldır devam eden hukuki sürecimde vekilliğimi yürüten Av. Uğur Çelikel ile vekâlet ve çalışma ilişkimizi sona erdirmiş bulunmaktayız. Uzun süredir devam eden yargılama süreci ve yaklaşık 1 yıldır devam eden adli kontrol tedbirim nedeniyle, dosyalarımın takip ve yürütülme biçiminden duyduğum memnuniyetsizlik ile süreç içerisinde oluşan mesleki güven kaybı, bu kararımda belirleyici olmuştur. Gelinen aşamada, müvekkil olarak hak ve menfaatlerimin korunması konusunda beklediğim hukuki takip ve özenin karşılığını alamadığım kanaatine vardım. Bu nedenle mevcut vekâlet ilişkisinin sürdürülmesinin artık mümkün olmadığına karar verdim.
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