İbrahim Tatlıses'in oğlundan şaşırtan hamle! Nedeni belli oldu!

Tatlıses'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Yaklaşık 4,5 yıldır devam eden hukuki sürecimde vekilliğimi yürüten Av. Uğur Çelikel ile vekâlet ve çalışma ilişkimizi sona erdirmiş bulunmaktayız. Uzun süredir devam eden yargılama süreci ve yaklaşık 1 yıldır devam eden adli kontrol tedbirim nedeniyle, dosyalarımın takip ve yürütülme biçiminden duyduğum memnuniyetsizlik ile süreç içerisinde oluşan mesleki güven kaybı, bu kararımda belirleyici olmuştur. Gelinen aşamada, müvekkil olarak hak ve menfaatlerimin korunması konusunda beklediğim hukuki takip ve özenin karşılığını alamadığım kanaatine vardım. Bu nedenle mevcut vekâlet ilişkisinin sürdürülmesinin artık mümkün olmadığına karar verdim.