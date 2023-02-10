  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Hayat-Aktüel
14
Malatya'da cuma namazı sırasında artçı sarsıntı

2023-02-10 14:43:29
Malatya'da cuma namazı sırasında artçı sarsıntı

Malatya'da cuma namazı kılınırken 4,2 büyüklüğünde artçı sarsıntı meydana geldi.

#1
Foto - Malatya'da cuma namazı sırasında artçı sarsıntı

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da cuma namazı kılınırken 4,2 büyüklüğünde artçı sarsıntı oldu.

#2
Foto - Malatya'da cuma namazı sırasında artçı sarsıntı

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği Malatya'da hasar görmeyen bazı camilerde cuma namazı kılındı.

#3
Foto - Malatya'da cuma namazı sırasında artçı sarsıntı

Bazı vatandaşlar da depremde hasar gören camilerin yakınında dışarda ibadetlerini yerine getirdi.

#4
Foto - Malatya'da cuma namazı sırasında artçı sarsıntı

Depremlerde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu.

#5
Foto - Malatya'da cuma namazı sırasında artçı sarsıntı

Kernek Camisi'nde vatandaşlar namazlarını kılarken, saat 13.01'de, merkez üssü Malatya Yeşilyurt olan 4,2 büyüklüğünde artçı sarsıntı kaydedildi.

#6
Foto - Malatya'da cuma namazı sırasında artçı sarsıntı

Cemaat, imamın uyarısı üzerine namazını cami dışında tamamladı.

#7
Foto - Malatya'da cuma namazı sırasında artçı sarsıntı

#8
Foto - Malatya'da cuma namazı sırasında artçı sarsıntı

#9
Foto - Malatya'da cuma namazı sırasında artçı sarsıntı

#10
Foto - Malatya'da cuma namazı sırasında artçı sarsıntı

#11
Foto - Malatya'da cuma namazı sırasında artçı sarsıntı

#12
Foto - Malatya'da cuma namazı sırasında artçı sarsıntı

#13
Foto - Malatya'da cuma namazı sırasında artçı sarsıntı

Yıkılan binayı görenlerin ağzı açık kaldı!
Gündem

Yıkılan binayı görenlerin ağzı açık kaldı!

Deprem bölgesinde yıkılan binayı görenlerin ağzı açık kaldı.
İYİ Parti'den çok çirkin seçim açıklaması
Gündem

İYİ Parti'den çok çirkin seçim açıklaması

Murat Yetkin'in aktardığına göre; seçimlerle ilgili İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "14 Mayıs’a yetişeceğini sanmıyorum. Ama 18 Hazir..
Oğuzhan'dan son PINC'lik! Deprem bölgesindeki ismi tehdit etti
Gündem

Oğuzhan'dan son PINC'lik! Deprem bölgesindeki ismi tehdit etti

Türkiye depremin acısını yaşarken provokatörler sosyal medyada cirit atıyor. 85 milyon vatandaşıyla el ele verip tüm imkanlarını seferber ed..
Türkiye'de yatırımlarında içinde yer alan MSCI Türkiye endeksleri sisteminde değişiklik: 3 Hisseyi iptal etti
Ekonomi

Türkiye'de yatırımlarında içinde yer alan MSCI Türkiye endeksleri sisteminde değişiklik: 3 Hisseyi iptal etti

MSCI, endekslerinde yaptığı çeyrek dönem gözden geçirmesi çerçevesinde, global standard ve small cap endekslerinde yer alan Türk hisse senet..
Kendi dışkısını yediğini söyleyen Şengör bir dışkı daha ortaya attı. Erdoğan her şeyi...
Gündem

Kendi dışkısını yediğini söyleyen Şengör bir dışkı daha ortaya attı. Erdoğan her şeyi...

Türkiye depremin yaralarını sarmak için uğraşırken Kemalistlerin "büyük bilim adamı" dediği Celal Şengör bir dışkı daha ortaya attı. Alman B..
Paylaşımlar arasındaki farklara bakın! İbrahim Haskoloğlu hangi ülkenin ajanı?
Gündem

Paylaşımlar arasındaki farklara bakın! İbrahim Haskoloğlu hangi ülkenin ajanı?

Türkiye 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin acısını yaşıyor. 85 milyon vatandaşıyla el ele veren devlet tüm imkanlarını depremin yıkıcı ol..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23