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Türkiye
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Malatya'da can pazarı

2023-08-31 11:55:45
Malatya'da can pazarı

Malatya’da şehir içi taşımacılık yapan iki minibüsün karıştığı kazada 15 kişi yaralanırken araçta sıkışan yaralılar güçlükle çıkarıldı.

#1
Foto - Malatya'da can pazarı

Kaza, 09.40 sıralarında Yeşilyurt ilçesi İnönü Mahallesi’nde meydana geldi.

#2
Foto - Malatya'da can pazarı

Edinilen bilgilere göre, Yakamoz Caddesi üzerinde seyir halinde olan Y.A. idaresindeki 44 M 0114 plakalı minibüs ile M.D. yönetimindeki 44 M 0208 plakalı minibüs çarpıştı.

#3
Foto - Malatya'da can pazarı

Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan birinin patlayan camları yolcuların üzerine savrulurken 15 kişi yaralandı.

#4
Foto - Malatya'da can pazarı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, araçta sıkışan yaralılar uzun uğraşlar sonrasında bulundukları yerden çıkarılarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

#5
Foto - Malatya'da can pazarı

Hastaneye kaldırılan yarılılardan 7’si ayakta tedavi edilirken, N.K., H.K., A.K.,. S.A., K.Ç., S.Ç., M.K. ile Ş.Y.’nin ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

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