25 suç kayıtlı 'Vanlı Kara Haydar' ininde kelepçelendi: Devlete dil uzatan soytarıya gece şamarı! Kirli serveti mercek altında
Sosyal medyada sahte kabadayılık taslayarak Türk milletini ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni aşağılamaya kalkan "Vanlı Kara Haydar" lakaplı Mehmet Fatih Tançalan, güvenlik güçlerinin düzenlediği gece operasyonuyla kıskıvrak yakalandı. Tam 25 ayrı suç kaydı bulunan sosyal medya zırtapozunun görgüsüzce sergilediği düğün altınları ve gayrimeşru serveti için MASAK incelemesi başlatıldı.