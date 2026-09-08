25 suç kayıtlı 'Vanlı Kara Haydar' ininde kelepçelendi: Devlete dil uzatan soytarıya gece şamarı! Kirli serveti mercek altında

Sosyal medya mecralarını lağım çukuruna çevirip klavye başından devlete ve millete savurduğu tehditlerle caka satan bir mafya özentisinin daha balonu patladı! Kendine "Vanlı Kara Haydar" süsü vererek racon kesmeye kalkan, her türlü kirli işe bulaşıp yakayı sıyırınca da mağdur edebiyatına sığınan Mehmet Fatih Tançalan isimli şarlatan, emniyet güçlerinin şamarını yedi. Türk milletinin mukaddes değerlerine ve devletin yüce kurumlarına dil uzatma cüretinde bulunan bu 25 sabıkalı suç makinesi, gece yarısı inine yapılan baskınla kelepçelenerek ait olduğu yere götürüldü.