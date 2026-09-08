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25 suç kayıtlı 'Vanlı Kara Haydar' ininde kelepçelendi: Devlete dil uzatan soytarıya gece şamarı! Kirli serveti mercek altında

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25 suç kayıtlı 'Vanlı Kara Haydar' ininde kelepçelendi: Devlete dil uzatan soytarıya gece şamarı! Kirli serveti mercek altında

Sosyal medyada sahte kabadayılık taslayarak Türk milletini ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni aşağılamaya kalkan "Vanlı Kara Haydar" lakaplı Mehmet Fatih Tançalan, güvenlik güçlerinin düzenlediği gece operasyonuyla kıskıvrak yakalandı. Tam 25 ayrı suç kaydı bulunan sosyal medya zırtapozunun görgüsüzce sergilediği düğün altınları ve gayrimeşru serveti için MASAK incelemesi başlatıldı.

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Foto - 25 suç kayıtlı 'Vanlı Kara Haydar' ininde kelepçelendi: Devlete dil uzatan soytarıya gece şamarı! Kirli serveti mercek altında

Sosyal medya mecralarını lağım çukuruna çevirip klavye başından devlete ve millete savurduğu tehditlerle caka satan bir mafya özentisinin daha balonu patladı! Kendine "Vanlı Kara Haydar" süsü vererek racon kesmeye kalkan, her türlü kirli işe bulaşıp yakayı sıyırınca da mağdur edebiyatına sığınan Mehmet Fatih Tançalan isimli şarlatan, emniyet güçlerinin şamarını yedi. Türk milletinin mukaddes değerlerine ve devletin yüce kurumlarına dil uzatma cüretinde bulunan bu 25 sabıkalı suç makinesi, gece yarısı inine yapılan baskınla kelepçelenerek ait olduğu yere götürüldü.

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Foto - 25 suç kayıtlı 'Vanlı Kara Haydar' ininde kelepçelendi: Devlete dil uzatan soytarıya gece şamarı! Kirli serveti mercek altında

Sosyal medyada “Vanlı Kara Haydar” olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan hakkında, sosyal medya paylaşımları nedeniyle Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve devletin kurumlarını aşağılama suçundan soruşturma başlatıldı. Gece saatlerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Tançalan'ın düğün görüntülerine yansıyan yüksek miktardaki altın ve mal varlığının kaynağının tespiti için MASAK incelemesi talep edildiği ortaya çıktı.

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Foto - 25 suç kayıtlı 'Vanlı Kara Haydar' ininde kelepçelendi: Devlete dil uzatan soytarıya gece şamarı! Kirli serveti mercek altında

Sosyal medyada Vanlı Kara Haydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan hakkında, sosyal medya paylaşımları sebebiyle Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve devletin kurumlarını aşağılama suçundan soruşturma başlatıldı. Mehmet Fatih Tançalan, gece saatlerinde gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı. Öte yandan düğün görüntülerine yansıyan yüksek miktardaki altın ve mal varlığının kaynağının tespiti için MASAK incelemesi talep edildiği ortaya çıktı.

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Foto - 25 suç kayıtlı 'Vanlı Kara Haydar' ininde kelepçelendi: Devlete dil uzatan soytarıya gece şamarı! Kirli serveti mercek altında

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI: Van Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada "Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan hakkında, sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımla bağlantılı olarak Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama suçunu düzenleyen TCK'nın 301. maddesi kapsamında soruşturma başlatıldı.

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Foto - 25 suç kayıtlı 'Vanlı Kara Haydar' ininde kelepçelendi: Devlete dil uzatan soytarıya gece şamarı! Kirli serveti mercek altında

25 SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI: Başsavcılığın talimatı doğrultusunda (25 olay kaydı bulunan) şüpheli, 8 Eylül 2026 tarihinde gece saat 03.00 sıralarında Van'ın Muradiye ilçesindeki ikametinde yakalanarak gözaltına alınmış; Van İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından emniyete götürüldü.

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Yorumlar

Zennur

Bunun nesi normal vatandaş! Kendini kabadayı sanan, sosyal medyada klavye delikanlılığı yapmaya çalışan ve devlete dil uzatan kişiye daha ağır laflar söylenir.. Sen buna mı takıldın...

moda

sanatçı solcu olunca normal eleştirisi vatandaş olunca zirtopoz öyle mi akit
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