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AYM Anahtar Parti’ye tane tane anlattı! Daha toplama yapamıyorlar ülke yönetecekler

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AYM Anahtar Parti’ye tane tane anlattı! Daha toplama yapamıyorlar ülke yönetecekler

Anayasa Mahkeme, ülkeyi yönetmeye talip olan Anahtar Parti’nin gelir, bağış ve borçlarına ilişkin kayıtların birbirini tutmadığını tane tane açıkladı.

#1
Foto - AYM Anahtar Parti’ye tane tane anlattı! Daha toplama yapamıyorlar ülke yönetecekler

Genel Başkanlığını Yavuz Ağıralioğlu’nun yaptığı Anahtar Parti’ye Anayasa Mahkemesinden kötü haber geldi. AYM, partinin 2024 yılı hesaplarını incelemesinde gelir, bağış ve borç kayıtlarında uyumsuzluk tespit ederek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.

#2
Foto - AYM Anahtar Parti’ye tane tane anlattı! Daha toplama yapamıyorlar ülke yönetecekler

TOPLAMA YAPAMIYORLAR ÜLKE YÖNECEKLER Anahtar Parti’nin hesaplarını inceleyen AYM, Genel Merkez ve İller Gelir Gider Cetveli ile Genel Merkez ve İller Detay Gelir Gider Cetveli’nde bağışlar tutarının genel merkez ve illerin bağış tutarlarının toplanması ile (8.038.582,32 TL+ 2.454.167,95 TL+150.000 TL+189.337 TL+343.550 TL+ 727.500 TL+300.000 TL+200.000 TL) 12.403.137,27 TL olması gerekirken 11.695.637,27 TL olarak gösterildiğini açıkladı.

#3
Foto - AYM Anahtar Parti’ye tane tane anlattı! Daha toplama yapamıyorlar ülke yönetecekler

Anayasa Mahkemesi ayrıca, gelirler toplamı tutarının genel merkez ve illerin gelirlerinin toplanması ile (8.038.582,32 TL+2.454.167,95 TL+150.000 TL+189.337 TL+343.550 TL+727.500 TL+400.000 TL+200.000 TL) 12.503.137,27 TL olması gerekirken 11.795.637,27 TL olarak gösterildiği,

#4
Foto - AYM Anahtar Parti’ye tane tane anlattı! Daha toplama yapamıyorlar ülke yönetecekler

Diğer çeşitli borçlar tutarının genel merkez ve illerin diğer çeşitli borçlarının toplanması ile (535.598,34 TL+2.597,35 TL) 538.195,69 TL olması gerekirken 1.245.695,69 TL.

#5
Foto - AYM Anahtar Parti’ye tane tane anlattı! Daha toplama yapamıyorlar ülke yönetecekler

31/12/2024 tarihindeki borçlar toplamı tutarının Genel Merkez ve illerin 31.12.2024 tarihindeki borçlarının toplanması ile (3.859.130,29 TL+107.697,82+2.597,35 TL) 3.969.425,46 TL olması gerekirken 4.676.925,46 TL olarak gösterildiği görülmüştür.

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Yorumlar

Ömer

Başörtü sözünden sonra gözümden düştü . Haber yapmayın reklamı oluyor değmez
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