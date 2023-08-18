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Mahalleli önlem alınmasını istiyor! O gölün seviyesindeki düşüş korkuttu

2023-08-18 12:59:31
Mahalleli önlem alınmasını istiyor! O gölün seviyesindeki düşüş korkuttu

Sakaryalılar, seviyesi düşen göl sebebiyle yetkililerin bir an önce önlem almasını istedi.

#1
Foto - Mahalleli önlem alınmasını istiyor! O gölün seviyesindeki düşüş korkuttu

Sakarya’nın Ferizli ilçesinde bulunan ve nehrin biriktirdiği alüvyonların etkisiyle oluşan göldeki su seviyesindeki düşüş tedirgin ediyor. Gölün kuruma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığını ve bölgede balık ölümlerinin yaşandığını belirten mahalle halkı ise bu duruma karşı önlem alınmasını istiyor.

#2
Foto - Mahalleli önlem alınmasını istiyor! O gölün seviyesindeki düşüş korkuttu

Ferizli’nin Gölkent Mahallesi’nde bulunan ve Sakarya Nehri’nin biriktirdiği alüvyonların etkisiyle oluşan Akgöl, tatlı sulu alüvyal set gölü olarak biliniyor. Kerevit, tatlısu levreği, yayın, kızılkanat gibi balıkların yanı sıra endemik bitki türlerinin de bulunduğu gölün su seviyesindeki düşüş tedirgin ediyor. Düşüş ile birlikte bölgede balık ölümleri de yaşanıyor. Gölün kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu öne süren mahalleli duruma karşı önlem alınmasını istiyor. Öte yandan, daha önce yapılan araştırmalara göre ise 4. sınıf olduğu belirlenen göl suyunda yoğun ötrofikasyon tespit edilmişti.

#3
Foto - Mahalleli önlem alınmasını istiyor! O gölün seviyesindeki düşüş korkuttu

Gölkent Mahallesi’nden Nurettin Çeber, “Maalesef Akgöl’de vahim olaylarla karşı karşıyayız. Tarihçesi bilinmeyen Büyük Akgöl yok olma tehlikesinde. Eğer 1-2 yıl daha buraya müdahale edilmezse Akgöl kuruma tehlikesi ile karşı karşıya kalacak. Bu sebeple burada balık ölümleri de oluyor. Buranın böyle kalmasının sebebi yıllar öncesinde yapılmış olan kanal. Sakarya Nehri’ne yapılan bağlantı ile suyun üstten tahliyesi değil, alttan verilmek sureti ve tahliye kanallarının çoğalması sebebi ile gölün suyu Sakarya Nehri’ne akıyor. Bu kanallar kapatılırsa suyun seviyesi tekrar yükselerek göl kendisini besleyecek ve temizleyecektir” dedi.

#4
Foto - Mahalleli önlem alınmasını istiyor! O gölün seviyesindeki düşüş korkuttu

Mahalleli Şükrü Erçin, “Gölde açılan kanallar sebebi ile su Sakarya Nehri’ne akıyor ve gölümüz bundan dolayı küçülüyor. Gölümüzün resmi derinliği 15 metre görülmektedir ancak şuan derinliği 2 buçuk metreye kadar düştü. Ve metan gazı patladığından balık ölümleri başladı. Bir an önce bunun tedbiri alınmalı yoksa gölümüz çöle dönecektir” diye konuştu.

#5
Foto - Mahalleli önlem alınmasını istiyor! O gölün seviyesindeki düşüş korkuttu

Gölkent Akgöl Koruma ve Yaşatma Derneği’nden Halil İbrahim Erkal, “Akgöl’de tekne ile gezdik ve balık ölümlerinin yaşandığını fark ettik. Kiloluk birçok balığın ölüsü var. Burada biran önce çalışma yapılmalı. Açılan kanallar sebebi ile gölümüzde su seviyesi düştü” şeklinde konuştu.

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