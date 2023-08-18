Mahalleli önlem alınmasını istiyor! O gölün seviyesindeki düşüş korkuttu

Gölkent Mahallesi’nden Nurettin Çeber, “Maalesef Akgöl’de vahim olaylarla karşı karşıyayız. Tarihçesi bilinmeyen Büyük Akgöl yok olma tehlikesinde. Eğer 1-2 yıl daha buraya müdahale edilmezse Akgöl kuruma tehlikesi ile karşı karşıya kalacak. Bu sebeple burada balık ölümleri de oluyor. Buranın böyle kalmasının sebebi yıllar öncesinde yapılmış olan kanal. Sakarya Nehri’ne yapılan bağlantı ile suyun üstten tahliyesi değil, alttan verilmek sureti ve tahliye kanallarının çoğalması sebebi ile gölün suyu Sakarya Nehri’ne akıyor. Bu kanallar kapatılırsa suyun seviyesi tekrar yükselerek göl kendisini besleyecek ve temizleyecektir” dedi.