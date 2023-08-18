Mahalleli önlem alınmasını istiyor! O gölün seviyesindeki düşüş korkuttu

Ferizli’nin Gölkent Mahallesi’nde bulunan ve Sakarya Nehri’nin biriktirdiği alüvyonların etkisiyle oluşan Akgöl, tatlı sulu alüvyal set gölü olarak biliniyor. Kerevit, tatlısu levreği, yayın, kızılkanat gibi balıkların yanı sıra endemik bitki türlerinin de bulunduğu gölün su seviyesindeki düşüş tedirgin ediyor. Düşüş ile birlikte bölgede balık ölümleri de yaşanıyor. Gölün kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu öne süren mahalleli duruma karşı önlem alınmasını istiyor. Öte yandan, daha önce yapılan araştırmalara göre ise 4. sınıf olduğu belirlenen göl suyunda yoğun ötrofikasyon tespit edilmişti.