Magnezyum eksikliği yorgunluğa neden oluyor

Magnezyum açısından zengin gıdaların bir başka ailesi de nişastalı gıdalardır. Haftada 2 veya 3 kez, mercimek, fasulye ve kuru fasulye gibi baklagiller tüketin. Baklagiller magnezyumun dışında potasyum, kalsiyum, demir, protein ve lif açısından zengindirler. Ayrıca tam buğday ekmeği ve çavdar ekmeği gibi ekmekleri beyaz ekmeğe tercih edin. Kuru yemişleri de diyetinize ekleyin. Bir avuç badem (yaklaşık yirmi adet) 50 mg magnezyum sağlar. Ceviz, badem ve fıstık gibi kuru yemişler atıştırmalıklar için olduğu kadar kahvaltıyı atlayanlar için de idealdir. Yüksek lif içeriği sayesinde çok doyurucudurlar. Ayrıca susam tohumları ve çekirdekler de magnezyum açısından zengindir.