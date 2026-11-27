4,6 milyar dolarlık dev anlaşmada teslimatlar sürüyor! Radarları kör eden iki F-35A daha teslim edildi, filo 12’ye çıktı
Polonya Hava Kuvvetleri, İtalya'daki Cameri son montaj tesisinde üretilen iki adet F-35A savaş uçağını daha teslim alarak ülke içindeki jet sayısını 12'ye, toplam siparişteki teslimat adedini ise 20'ye çıkardı. 32 uçaklık 4,6 milyar dolarlık anlaşma kapsamında 2026 sonuna kadar envanterde 14 jet bulundurmayı hedefleyen Polonya'nın, yeni uçaklarla emekli edilen Su-22'lerin yerini dolduracağı belirtildi.