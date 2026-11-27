Karısını evde iki erkekle basmıştı! Türkiye’yi sarsan işadamı cinayetinde çarpıcı detay! Zanlılar bakın kim çıktı?
Denizli'de iş gezisinden erken döndüğünde karısını iki erkekle birlikte gören ve çıkan kavganın ardından boğularak öldürülen 49 yaşındaki iş adamının ölümüyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Gözaltına alınan M.K. ve A.D.'nin iş adamıyla aynı sitede yaşadığı ve polis ekipleri eve girdiğinde başka bir odaya saklanmaya çalıştığı öğrenildi. Cinayet soruşturması sürerken iki zanlının fotoğrafları da ortaya çıktı.