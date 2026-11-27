Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde iş gezisinden erken döndüğünde eşini iki erkekle birlikte gördüğü ve çıkan kavganın ardından boğularak öldürüldüğü ileri sürülen 49 yaşındaki iş adamının ölümüyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Gözaltına alınan M.K. ve A.D.'nin iş adamıyla aynı sitede yaşadığı ve polis ekipleri eve girdiğinde başka bir odaya saklanmaya çalıştığı öğrenildi. Yeni Asır'ın haberine göre cinayet soruşturması kapsamında gözaltına alınan M.K. ve A.D.'nin, mermer firması sahibi Karagöz ve eşi Asiye Karagöz ile aynı sitede yaşadığı öğrenildi. İş gezisinden planlanandan erken dönen Karagöz'ün, sabaha karşı anahtarıyla girdiği evinde eşini iki erkekle birlikte gördüğü ileri sürüldü.