Maduro’nun kaçırılması sonrası Venezuela’da sürpriz gelişme! İşte bunu hiç kimse beklemiyordu
Maduro’nun ABD tarafından kaçırılmasının ardından Venezuela’da yaşananlar, “piyasalar gerçekten özgür mü?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı.
Washington’dan verilen talimatla gerçekleştirilen operasyon sonrası Venezuela borsasının adeta uçuşa geçmesi, bu yükselişte ABD’nin parmağı olduğu iddialarını güçlendirdi. Başkent Caracas’ta işlem gören IBC endeksi tek günde yaklaşık yüzde 50 artarken, Maduro sonrası toplam yükselişin yüzde 75’e ulaşması dikkat çekti.
Söz konusu sıçramanın, halkın refahından çok küresel sermayenin beklentileriyle şekillendiği yorumları yapılıyor. Yatırımcıların özellikle enerji hisselerine yönelmesi, ABD’nin uzun süredir hedefinde olan Venezuela petrolünün yeniden kontrol altına alınacağı beklentisini akıllara getirdi. “Siyasi belirsizlik azalıyor” söylemiyle pazarlanan bu tablo, aslında Washington merkezli yeni bir dizayn sürecinin ekonomik yansıması olarak değerlendiriliyor.
Piyasalardaki iyimserliğin temelinde, olası yaptırım gevşemeleri ve ABD’li enerji şirketlerinin ülkeye dönüş ihtimali yatıyor. Bu durum, borsadaki yükselişin doğal bir ekonomik güven değil, dış müdahale sonrası oluşan yapay bir beklenti olduğunu gösteriyor.
Uzmanlar, tüm bu rakamlara rağmen Venezuela ekonomisinin kısa sürede toparlanmasının zor olduğunu vurgularken, “kazananın yine ABD ve küresel sermaye olduğu” yorumları öne çıkıyor.
