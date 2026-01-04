  • İSTANBUL
Maduro’nun kaçırılması sonrası ABD’den flaş Venezuela kararı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Maduro’nun kaçırılması sonrası ABD’den flaş Venezuela kararı

ABD yönetimi, Maduro’nun yakalanmasının ardından Venezuela’ya yönelik flaş bir karar aldı. Söz konusu karar, iki ülke arasındaki ilişkileri daha da gerdi.

Maduro'nun kaçırılması sonrası ABD'den flaş Venezuela kararı

ABD ile Venezuela arasındaki gergin ilişkiler, düzensiz göçmenlerin iadesi amacıyla gerçekleştirilen sınır dışı uçuşlarını uzun süredir olumsuz etkiliyor. İki ülke arasındaki diplomatik krizlere rağmen yakın zamana kadar devam eden bu uçuşlar, Maduro'nun gözaltına alınmasıyla birlikte tamamen durduruldu.

Maduro'nun kaçırılması sonrası ABD'den flaş Venezuela kararı

Sınır dışı uçuşlarının durdurulması kararı, bölgedeki askeri ve siyasi hareketliliğin zirve yaptığı bir döneme denk geldi.

Maduro'nun kaçırılması sonrası ABD'den flaş Venezuela kararı

Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi edinmek üzere iletişime geçilen ABD İç Güvenlik Bakanlığı, henüz resmi bir açıklama yapmadı.

