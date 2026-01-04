Maduro ABD’ye böyle getirildi! Görüntülerdeki detay dikkat çekti: Hakkında hazırlanan iddianame tam komedi
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, New York'un kuzeyinde bulunan Stewart Hava Ulusal Muhafız Üssü'ne getirildi. Maduro'nun üzerindeki mavi sweatshirt ve alınan geniş güvenlik tedbirleri dikkatlerden kaçmadı. Hakkında yeni iddianame hazırlanan Maduro'nun "uyuşturucu terörizmi" suçlamasıyla kokain ithali için komplo kurmakla suçlandığı, ayrıca iddianamede ağır silah ve tahrip edici cihazlar bulundurmaya yönelik iddiaların yer aldığı kaydedildi.