Maduro ABD’ye böyle getirildi! Görüntülerdeki detay dikkat çekti: Hakkında hazırlanan iddianame tam komedi

ABD Başsavcısı Pam Bondi tarafından kamuoyuna duyurulan iddianameye göre, dosyada Maduro'nun yanı sıra ailesi ve bazı kabine üyeleri de yer alıyor. Suçlamalar arasında uyuşturucu kaçakçılığına yönelik organizasyon iddiaları ile "makineli tüfekler ve tahrip edici cihazlar" bulundurma ve bunların teminine ilişkin komplo suçları bulunuyor. ABD'li yetkililer, Nicolas Maduro'nun önümüzdeki günlerde New York Güney Bölge Federal Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmasının beklendiğini bildirdi. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü belirtilirken, Venezuela yönetiminden New York'a gelişe ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.