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Dünya
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Maden kazası yaşandı: 6 kişi öldü

2023-09-30 22:20:53
Maden kazası yaşandı: 6 kişi öldü

Zimbabve'de bir maden ocağının göçmesi sonucu 6 işçi hayatını kaybetti.

#1
Foto - Maden kazası yaşandı: 6 kişi öldü

Zimbabve devlet televizyonu ZBC TV'nin haberine göre, ülkenin orta kesimindeki Chegutu kentindeki bir maden ocağında göçük meydana geldi.

#2
Foto - Maden kazası yaşandı: 6 kişi öldü

Madende 6 işçinin cesedine ulaşılırken 15 işçi de toprak altında mahsur kaldı.

#3
Foto - Maden kazası yaşandı: 6 kişi öldü

34 işçinin çalıştığı maden ocağından 13 kişi kurtuldu.

#4
Foto - Maden kazası yaşandı: 6 kişi öldü

Toprak altında kalan madencileri arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

#5
Foto - Maden kazası yaşandı: 6 kişi öldü

#6
Foto - Maden kazası yaşandı: 6 kişi öldü

#7
Foto - Maden kazası yaşandı: 6 kişi öldü

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Foto - Maden kazası yaşandı: 6 kişi öldü

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Foto - Maden kazası yaşandı: 6 kişi öldü

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