2023-09-30 22:20:53 Maden kazası yaşandı: 6 kişi öldü
Zimbabve'de bir maden ocağının göçmesi sonucu 6 işçi hayatını kaybetti.
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Zimbabve'de bir maden ocağının göçmesi sonucu 6 işçi hayatını kaybetti.
Zimbabve devlet televizyonu ZBC TV'nin haberine göre, ülkenin orta kesimindeki Chegutu kentindeki bir maden ocağında göçük meydana geldi.
Madende 6 işçinin cesedine ulaşılırken 15 işçi de toprak altında mahsur kaldı.
34 işçinin çalıştığı maden ocağından 13 kişi kurtuldu.
Toprak altında kalan madencileri arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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