  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya
4
Macron'a şok! Bunu hiç beklemiyordu

2021-04-20 11:12:58
Macron'a şok! Bunu hiç beklemiyordu

Montpellier kentini ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron halk tarafından yuhalanarak istifaya çağrıldı.

#1
Foto - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkenin güneybatısındaki Montpellier kentini ziyareti sırasında protesto edildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkenin güneybatısındaki Montpellier kentini ziyareti sırasında protesto edildi.

#2
Foto - Macron, güvenlik politikalarına desteğini göstermek için İçişleri Bakanı Gerard Darmanin ile Montpellier kentine gitti. Cumhurbaşkanı, Montpellier merkez karakolunda farklı birimlerden polislerle bir araya geldi.

Macron, güvenlik politikalarına desteğini göstermek için İçişleri Bakanı Gerard Darmanin ile Montpellier kentine gitti. Cumhurbaşkanı, Montpellier merkez karakolunda farklı birimlerden polislerle bir araya geldi.

#3
Foto - HALKTAN

HALKTAN "MACRON İSTİFA" SLOGANLARI Karakol binası dışında toplanan kalabalık, Macron ve İçişleri Bakanı Darmanin'i yuhaladı. Kalabalık ayrıca polis şiddeti ve genel güvenlik yasa tasarısı karşıtı slogan attı. Fransa Cumhurbaşkanı, daha sonra gittiği La Paillade Mahallesi'nde bir kamu kurumu önünde toplanan kalabalık tarafından istifaya çağrıldı.

Rusya'dan Suriye'de kanlı saldırı: 200 kişiyi katlettiler!
Dünya

Rusya'dan Suriye'de kanlı saldırı: 200 kişiyi katlettiler!

Rusya tarafından Suriye'ye hava saldırısı düzenledi. Reuters'ın haberine göre saldırıda 200 kişi hayatını kaybetti.

MSÜ 2021 sınav sonuçları açıklandı mı?
Eğitim

MSÜ 2021 sınav sonuçları açıklandı mı?

MSÜ 2021 sınav sonuçları için aramalar sürüyor. Milli Savunma Üniversitesi sınavına giren kişiler sınav sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı..
Koronavirüs verileri açıklandı: Vefat sayıları yine üzücü seviyede!
Gündem

Koronavirüs verileri açıklandı: Vefat sayıları yine üzücü seviyede!

Sağlık Bakanlığı, 19 Nisan 2021 Pazartesi gününe ait koronavirüs verilerini açıkladı.
CHP'li Canan Kaftancıoğlu’ndan skandal paylaşım! Yalan siyasetine Aylan bebeği alet etti
Siyaset

CHP'li Canan Kaftancıoğlu’ndan skandal paylaşım! Yalan siyasetine Aylan bebeği alet etti

Partisindeki taciz ve tecavüz rezaletine gıkını bile çıkarmayan CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından 'Ayl..
Kurtlar Vadisi oyuncusu acı haberle sarsıldı
Medya

Kurtlar Vadisi oyuncusu acı haberle sarsıldı

Bir dönem Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde rol alan oyuncu Nihal Yalçın, koronavirüse yenik düşen yakınlarının acı haberiyle sarsıldı...
Bölgedeki birliklerin geri çekilmesi sonrası açıkladılar! ‘Dünyada vuramayacağımız yer yok’
Dünya

Bölgedeki birliklerin geri çekilmesi sonrası açıkladılar! ‘Dünyada vuramayacağımız yer yok’

ABD’nin Pentagon Sözcüsü John Kirby, ABD'nin yeniden Afganistan'a asker gönderme planı olmadığını açıklayarak, “Dünyada vurmak durumunda kal..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay