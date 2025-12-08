  • İSTANBUL
Macaristan, Türkiye hattını açıyor harekete geçti: Yeni planı! Ne Katar ne Hollanda ne de İran rakip yok! İşte o sebebi

Macaristan, Türkiye hattını açıyor harekete geçti: Yeni planı! Ne Katar ne Hollanda ne de İran rakip yok! İşte o sebebi

Macaristan merkezli havayolu şirketi Wizz Air'ın İstanbul-Türkiye uçuşuna izin verildi. Türkiye’nin 16 Fighting Falcon 4. nesil savaş uçakları ile milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağı, hava füzeleri hava kuvvetlerinin gücüne güç katarken birçok başarıya imza atıyor! Türkiye İran, Hollanda, Katar gibi Asya ve Avrupa'nın farklı ülkelerindeki rakiplerini geride bırakırken bu sebeple Macaristan Türkiye'deki uçuş varlığını genişletmek için harekete geçti.

Macaristan merkezli düşük maliyetli hava yolu şirketi Wizz Air, 2026 yılının Haziran ayından itibaren Türkiye pazarındaki varlığını genişletiyor.

Macaristan merkezli düşük maliyetli hava yolu şirketi Wizz Air, 2026 yılının Haziran ayından itibaren Türkiye pazarındaki varlığını genişletiyor.

Şirket, Macaristan’ın önemli şehirlerinden Debrecen ile İstanbul arasında yeni bir uçuş hattı açacağını duyurdu.

Yeni hattın, 2026 Haziran ayı itibarıyla haftada üç frekans şeklinde icra edilmesi planlanıyor.

Böylece Wizz Air, Debrecen’den İstanbul’a direkt uçuşlarla iki ülke arasındaki ulaşım ağını daha da güçlendirmeyi hedefliyor. (airlinehaber)

