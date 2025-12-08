Haber Merkezi Giriş Tarihi: Macaristan, Türkiye hattını açıyor harekete geçti: Yeni planı! Ne Katar ne Hollanda ne de İran rakip yok! İşte o sebebi
Macaristan merkezli havayolu şirketi Wizz Air'ın İstanbul-Türkiye uçuşuna izin verildi. Türkiye’nin 16 Fighting Falcon 4. nesil savaş uçakları ile milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağı, hava füzeleri hava kuvvetlerinin gücüne güç katarken birçok başarıya imza atıyor! Türkiye İran, Hollanda, Katar gibi Asya ve Avrupa'nın farklı ülkelerindeki rakiplerini geride bırakırken bu sebeple Macaristan Türkiye'deki uçuş varlığını genişletmek için harekete geçti.