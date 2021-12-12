  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor
5
Maç hazırlıklarını tamamladılar

2021-12-12 16:24:06
Maç hazırlıklarını tamamladılar

Süper Lig'in 16. haftasında yarın Galatasaray'ı konuk edecek Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını tamamladı.

#1
Foto - Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde tesislerde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, 1 saat sürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde tesislerde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, 1 saat sürdü.

#2
Foto - Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan idman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Futbolcular, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan idman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Futbolcular, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

#3
Foto - Antrenmanı, kulüp başkan vekili Erdal Sarılar, başkan yardımcısı Mehmet Oflaz ile asbaşkanlar Faruk Taşseten ve Mehmet Ali Topal da takip etti.

Antrenmanı, kulüp başkan vekili Erdal Sarılar, başkan yardımcısı Mehmet Oflaz ile asbaşkanlar Faruk Taşseten ve Mehmet Ali Topal da takip etti.

#4
Foto - Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray, yarın saat 18.00'de Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Ümit Öztürk görev yapacak.

Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray, yarın saat 18.00'de Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Ümit Öztürk görev yapacak.

Olayın canlı şahidi anlattı! Bediüzzaman'ın mezarını parçalayıp açtılar ve gözlerine inanamadılar
İSLAM

Olayın canlı şahidi anlattı! Bediüzzaman'ın mezarını parçalayıp açtılar ve gözlerine inanamadılar

İslam alimi Bediüzzaman Said Nursi'nin naaşının darbeci yönetim tarafından gasp edilmesi olayının canlı şahitlerinden olan Tahir Amca, Bediü..
Kestaneli bal kabağı çorba tarifi
Kadın - Aile

Kestaneli bal kabağı çorba tarifi

Diyet yapanlar kolaylıkla tüketebilir.
Londra'da patlama seslerinin nedeni belirlendi
Dünya

Londra'da patlama seslerinin nedeni belirlendi

Son dakika haberine göre; İngiltere'deki Kensington Sarayı yakınlarındaki, şiddetli patlama seslerinin polis ile bir şüpheli arasındaki sila..
Avrupa'dan sipariş yağıyor! Çin'in payını Türkiye kaptı
Ekonomi

Avrupa'dan sipariş yağıyor! Çin'in payını Türkiye kaptı

Silverline Ankastre CEO'su Mustafa Laçin, "Dünyada tedarik zinciri kırıldı. Enerji ve navlun fiyatları arttı. Bölge ülkelerinin ve Avrupa'nı..
'Konuşanlar' rezaleti bitmeden Acun yeni rezaletin startını verdi!
Medya

'Konuşanlar' rezaleti bitmeden Acun yeni rezaletin startını verdi!

Acun Ilıcalı’nın dijital platformu Exxen bünyesinde bulunan ve Hasan Can Kaya’nın sunduğu ‘Konuşanlar’ adlı ahlaki değerlerin hiçe sayıldığı..
Bakan Koca ilaç gerçeğini açıkladı!
Gündem

Bakan Koca ilaç gerçeğini açıkladı! "'Türkiye'ye pahalı ilaç satmaya çalışıyoruz ama satamıyoruz' feryadı"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “‘Türkiye'de ilaç bulunamıyor’ haberlerinin somut gerçekle ilgisi yoktur. Somut gerçek ‘Türkiye'ye pahalı ilaç..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay