Maaşını çeken BİM'e koşacak! 5 litresi 99,50 TL'ye kadar düştü

Temel ihtiyaçlarınızı uygun fiyatlarla karşılamak istiyorsanız, gıda marketlerindeki indirimleri takip etmek oldukça önemli. Jenny Willy Islak Havlu, 3x56 adetlik paketiyle sadece 39,50 TL'den satılıyor. Bebek bezlerinde de cazip fırsatlar var, Jenny Willy Bebek Bezi Aylık Paketler 225 TL'ye alıcı buluyor. Temizlik malzemeleri arasında yer alan Jenny Willy Bebek Temizleme Pamuğu ise 26 TL'ye müşterilere sunuluyor. Evdeki ihtiyaçlarınız için Ecco Mavi Dünya Peçete 200'lü paketiyle 13,75 TL'den temin edilebilir. Makyaj temizliği için Apaks Makyaj Temizleme Pamuğu, 150'li ambalajıyla 22,50 TL'ye satışa sunuluyor. Saç ve vücut bakımında tercih edebileceğiniz Pantene Şampuan ise 110 TL'ye alıcılarını bekliyor. Bu indirimlerle temel ihtiyaçlarınızı daha uygun fiyatlarla karşılayabilirsiniz. Ayrıca, güzellik ve kişisel bakım ürünleri arasında da avantajlı fırsatlar mevcut. Kampanya dönemini kaçırmamak için marketlerdeki indirimleri takip etmekte fayda var. Mutfağınızdaki temel ürünler için cazip fiyatlar sunan kampanyaları kaçırmayın! Banvit Dondurulmuş Piliç Nugget sadece 59,50 TL. Makarna severler için Cardella Makarna Çeşitleri 8,75 TL'den satılıyor. Filiz Yumurtalı Bukle Makarna 350 gr, 15 TL'lik fiyatıyla dikkat çekiyor. Pasta yapımında kullanabileceğiniz Pasta Veneta Tagliatelle Makarna 500 gr, 28,50 TL. Kappadokia Un Çeşitleri ise 24,50 TL'ye satılıyor. Tatlı krizleriniz için Dr. Oetker Puding 3'lü paketle 22,50 TL, Dr. Oetker Krep ve Pancake karışık paketi ise 24,50 TL. Sek Puding Muzlu lezzetiyle 9,50 TL'ye alıcılarını bekliyor. İçecek olarak tercih edebileceğiniz Pepsi Gazlı İçecek 4x250 ml 29,75 TL. En özel günleriniz için Tadıtam Gökkuşağı Pasta 69,50 TL. Bu kampanyalarla mutfağınızı uygun fiyatlarla doldurabilir ve lezzetli yemekler hazırlayabilirsiniz.