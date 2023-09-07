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Ekonomi
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Maaşını çeken BİM'e koşacak! 5 litresi 99,50 TL'ye kadar düştü

2023-09-07 07:41:24
Maaşını çeken BİM'e koşacak! 5 litresi 99,50 TL'ye kadar düştü

BİM, 5 Eylül 2023 tarihli Aktüel Ürünler Kataloğunda muazzam indirimler sunuyor! Toz deterjan sadece 174 TL, 5 litrelik çamaşır suyu ise 99,50 TL! İşte avantajlı alışveriş fırsatları...

#1
Foto - Maaşını çeken BİM'e koşacak! 5 litresi 99,50 TL'ye kadar düştü

BİM, Eylül ayına bomba gibi giriş yapıyor! 5 Eylül 2023'ten itibaren geçerli olacak BİM Aktüel Ürünler Kataloğu, temizlik malzemelerinde büyük fırsatlar sunuyor. Özellikle temizlik ürünlerinde yapılan indirimler dikkat çekiyor. Kataloğun yıldızları arasında 174 TL'ye satılan toz deterjan ve 99,50 TL'ye satılan 5 litrelik çamaşır suyu bulunuyor. Bunun yanı sıra çamaşır yumuşatıcısı, bebek temizleme pamuğu, peçete, genel temizlik suyu, sıvı sabun, mini cep mendili, bebek kolonyası, saç ve vücut şampuanı, ahşap temizleyici, banyo-mutfak spreyi gibi birçok temizlik ürünü de indirimli fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor. BİM Aktüel Ürünler Kataloğu, temizlik ihtiyaçlarını ekonomik bir şekilde karşılamak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Bu indirimlerle evinizi tertemiz yapmak artık daha uygun hale geliyor. İhtiyacınız olan temizlik ürünlerini uygun fiyatlarla temin etmek için 5 Eylül'den itibaren BİM mağazalarına uğramanız gerekecek. Bu kampanya ile BİM, müşterilerine kaliteli ürünleri ekonomik fiyatlarla sunmaya devam ediyor. Temizlik günleriniz artık daha hesaplı olacak!

#2
Foto - Maaşını çeken BİM'e koşacak! 5 litresi 99,50 TL'ye kadar düştü

Gıda alışverişlerinizi ekonomik bir şekilde yapmak isteyenler için güzel haberler var. Çeşitli marketlerde geçerli olan indirimler, birçok temel gıda ürününde cazip fırsatlar sunuyor. Aknaz Az Yağlı Beyaz Peynir, 1000 gramlık paketiyle sadece 89 TL'den satışa sunuluyor. Sek Yarım Yağlı Yoğurt, 5 kilogramlık ambalajıyla 109 TL'ye alıcı buluyor. Ayrıca Zinde Yarım Yağlı Tost Peyniri, 1000 gram olarak 135 TL'den satışa sunuluyor. İçeceklerde de fırsatlar devam ediyor. Sek Bardak Ayran, 170 ml'lik paketiyle sadece 2,90 TL'ye müşterilere sunuluyor. Ayrıca Dost Çikolatalı Pastörize Süt, 1 litrelik ambalajıyla 29,50 TL'ye alınabilir. Market alışverişlerinizde tasarruf etmek istiyorsanız, bu indirimleri kaçırmamanızı tavsiye ederiz. Ürünlerin fiyatlarında yaşanan bu indirimler, birçok ailenin gıda ihtiyaçlarını daha ekonomik bir şekilde karşılamalarına yardımcı oluyor. Temel gıda ürünlerinde yapılan bu indirimlerle ev bütçenizi koruyabilirsiniz. Daha uygun fiyatlarla alışveriş yapmak isteyenler için bu fırsatlar oldukça cazip. Gıda marketlerindeki bu indirimleri takip ederek, günlük gıda ihtiyaçlarınızı daha uygun fiyatlarla karşılayabilirsiniz.

#3
Foto - Maaşını çeken BİM'e koşacak! 5 litresi 99,50 TL'ye kadar düştü

Temel ihtiyaçlarınızı uygun fiyatlarla karşılamak istiyorsanız, gıda marketlerindeki indirimleri takip etmek oldukça önemli. Jenny Willy Islak Havlu, 3x56 adetlik paketiyle sadece 39,50 TL'den satılıyor. Bebek bezlerinde de cazip fırsatlar var, Jenny Willy Bebek Bezi Aylık Paketler 225 TL'ye alıcı buluyor. Temizlik malzemeleri arasında yer alan Jenny Willy Bebek Temizleme Pamuğu ise 26 TL'ye müşterilere sunuluyor. Evdeki ihtiyaçlarınız için Ecco Mavi Dünya Peçete 200'lü paketiyle 13,75 TL'den temin edilebilir. Makyaj temizliği için Apaks Makyaj Temizleme Pamuğu, 150'li ambalajıyla 22,50 TL'ye satışa sunuluyor. Saç ve vücut bakımında tercih edebileceğiniz Pantene Şampuan ise 110 TL'ye alıcılarını bekliyor. Bu indirimlerle temel ihtiyaçlarınızı daha uygun fiyatlarla karşılayabilirsiniz. Ayrıca, güzellik ve kişisel bakım ürünleri arasında da avantajlı fırsatlar mevcut. Kampanya dönemini kaçırmamak için marketlerdeki indirimleri takip etmekte fayda var. Mutfağınızdaki temel ürünler için cazip fiyatlar sunan kampanyaları kaçırmayın! Banvit Dondurulmuş Piliç Nugget sadece 59,50 TL. Makarna severler için Cardella Makarna Çeşitleri 8,75 TL'den satılıyor. Filiz Yumurtalı Bukle Makarna 350 gr, 15 TL'lik fiyatıyla dikkat çekiyor. Pasta yapımında kullanabileceğiniz Pasta Veneta Tagliatelle Makarna 500 gr, 28,50 TL. Kappadokia Un Çeşitleri ise 24,50 TL'ye satılıyor. Tatlı krizleriniz için Dr. Oetker Puding 3'lü paketle 22,50 TL, Dr. Oetker Krep ve Pancake karışık paketi ise 24,50 TL. Sek Puding Muzlu lezzetiyle 9,50 TL'ye alıcılarını bekliyor. İçecek olarak tercih edebileceğiniz Pepsi Gazlı İçecek 4x250 ml 29,75 TL. En özel günleriniz için Tadıtam Gökkuşağı Pasta 69,50 TL. Bu kampanyalarla mutfağınızı uygun fiyatlarla doldurabilir ve lezzetli yemekler hazırlayabilirsiniz.

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