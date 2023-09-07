Maaşını çeken BİM'e koşacak! 5 litresi 99,50 TL'ye kadar düştü

Gıda alışverişlerinizi ekonomik bir şekilde yapmak isteyenler için güzel haberler var. Çeşitli marketlerde geçerli olan indirimler, birçok temel gıda ürününde cazip fırsatlar sunuyor. Aknaz Az Yağlı Beyaz Peynir, 1000 gramlık paketiyle sadece 89 TL'den satışa sunuluyor. Sek Yarım Yağlı Yoğurt, 5 kilogramlık ambalajıyla 109 TL'ye alıcı buluyor. Ayrıca Zinde Yarım Yağlı Tost Peyniri, 1000 gram olarak 135 TL'den satışa sunuluyor. İçeceklerde de fırsatlar devam ediyor. Sek Bardak Ayran, 170 ml'lik paketiyle sadece 2,90 TL'ye müşterilere sunuluyor. Ayrıca Dost Çikolatalı Pastörize Süt, 1 litrelik ambalajıyla 29,50 TL'ye alınabilir. Market alışverişlerinizde tasarruf etmek istiyorsanız, bu indirimleri kaçırmamanızı tavsiye ederiz. Ürünlerin fiyatlarında yaşanan bu indirimler, birçok ailenin gıda ihtiyaçlarını daha ekonomik bir şekilde karşılamalarına yardımcı oluyor. Temel gıda ürünlerinde yapılan bu indirimlerle ev bütçenizi koruyabilirsiniz. Daha uygun fiyatlarla alışveriş yapmak isteyenler için bu fırsatlar oldukça cazip. Gıda marketlerindeki bu indirimleri takip ederek, günlük gıda ihtiyaçlarınızı daha uygun fiyatlarla karşılayabilirsiniz.