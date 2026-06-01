Ekonomi
Benzin ve motorinde büyük indirim netleşti! Depoları doldurmayın, gece yarısını bekleyin
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Benzin ve motorinde büyük indirim netleşti! Depoları doldurmayın, gece yarısını bekleyin

Uluslararası piyasalarda ham petrol fiyatları 100 doların altına gerileyince, akaryakıt fiyatlarında da indirim göründü. İşte benzin ve motorinde pompaya yansıyacak indirim oranları...

İran savaşı ile artan petrol fiyatları Hürmüz Boğazı'ndaki değişim sonrasında inişe geçti. Petrolün varil fiyatı 90'lara düştü. Bu düşüş de benzin ve motorin fiyatlarına indirim getirdi. İndirim bu gece yarısı itibariyle geliyor ve 2 Haziran salı günü itibariyle geçerli olacak.

Yapılan teknik hesaplamalarda; normal şartlarda benzinde 5,50 TL, motorinde ise 7,25 TL'lik bir indirim olacaktı. Ancak devletin vergi dengesini koruyan ve fiyat dalgalanmalarını absorbe eden Eşel Mobil Sistemi uyarınca, indirimlerin büyük kısmı ÖTV payına kesilecek.

Benzin'de 5.50 TL, motorinde ise 7.25 TL'lik büyük indirim eşel mobil kesintisi sonrasında pompaya şöyle yansıyacak: Benzin indirimi 1,38 TL Motorin indirimi 1,81 TL olacak. İndirimli benzin fiyatları şöyle olacak: -İstanbul'da benzin fiyatları 62,94 liraya, -Ankara'da 63,91 liraya, -İzmir'de 64,19 liraya gerileyecek.

Gece yarısı gelecek 1.81 TL'lik indirim sonrasında motorinin litre 3 büyük ilde şöyle olacak: -İstanbul Avrupa yakasında 65.24 TL'ye, Anadolu yakasında Motorin fiyatı 65,10 TL'ye, Ankara'da Motorin fiyatı 66,35 TL'ye, İzmir'de Motorin fiyatı 66,62 TL'ye düşecek. Güncel benzin motorin LPG fiyatları İstanbul Avrupa Yakası : • Benzin: 64,32 TL • Motorin: 67,05 TL • LPG: 33,89 TL İstanbul Anadolu Yakası : • Benzin: 64,18 TL • Motorin: 66,91 TL • LPG: 33,29 TL Ankara : • Benzin: 65,29 TL • Motorin: 68,16 TL • LPG: 33,87 TL İzmir : • Benzin: 65,57 TL • Motorin: 68,43 TL • LPG: 33,69 TL

